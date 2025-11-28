Más Información

Es temporada de calendarios de adviento y, entre las muchas opciones que las marcas han lanzado este año, el creado por se ha convertido en uno de los más esperados. A través de redes sociales, la influencer ha prometido que trae muchas sorpresas para sus fans.

Descubre en cuánto cuesta, qué piezas incluye y dónde comprarlo para llenar de color la Navidad 2025.

El calendario de adviento de Yuya incluye 12 sorpresas de maquillaje pensadas para sus seguidoras. Foto: Instagram @bailandojuntos
El calendario de adviento de Yuya incluye 12 sorpresas de maquillaje pensadas para sus seguidoras. Foto: Instagram @bailandojuntos

¿Qué incluye el calendario de adviento de Yuya?

Considerado como una herramienta para el periodo previo a la Navidad y reflexionar sobre las fiestas decembrinas, el calendario de adviento es una decoración clásica que, con el tiempo, se ha adaptado a las tendencias del mercado con productos como el maquillaje

Tal es el caso del creado por la marca de maquillaje , que promete una experiencia única para las fanáticas de la reconocida youtuber y empresaria.

Fue presentado con un empaque elegante en tonos café, que evocan el estilo natural de la creadora de contenido; mientras que el interior se encuentra decorado con motivos florales y alberga 12 sorpresas.

Yuya presenta su calendario de adviento con una selección especial de maquillaje y cuidado personal. Foto: @bailandojuntos
Yuya presenta su calendario de adviento con una selección especial de maquillaje y cuidado personal. Foto: @bailandojuntos

En su sitio web, la marca señala que la selección de los artículos combina productos nuevos, exclusivos y los favoritos de siempre, por ejemplo:

  • Máscara de pestañas de 10 aceites naturales café
  • Máscara de pestañas de 10 aceites naturales mini negra
  • Gel para cejas mini
  • Lip oil Flama
  • Lip oil Arena
  • Labial en barra mate Posdata
  • Enchinador de pestañas Borgoña
  • Tinta multiusos mini Destino
  • Tinta multiusos mini Origen
  • Esmalte 8 free Halo
  • Body mist Neblina
  • Beauty blender

Con pocas piezas disponibles y convirtiéndose en un éxito entre su comunidad, el calendario de adviento de es una opción ideal de regalo para las amantes del maquillaje y para quienes disfrutan la tradición de abrir una sorpresa cada día en esta temporada.

Cada compartimento del calendario de adviento de Yuya guarda una sorpresa de belleza diferente. Foto: @bailandojuntos
Cada compartimento del calendario de adviento de Yuya guarda una sorpresa de belleza diferente. Foto: @bailandojuntos

¿Dónde comprar el calendario de adviento de Yuya?

Este calendario de adviento está a la venta en la página oficial de y también puede encontrarse en tiendas departamentales como Liverpool o en la web de Republic Cosmetics.

Debido a que se trata de un lanzamiento muy esperado por la comunidad, las piezas pueden agotarse rápidamente. Su precio es de $1,499.

Esta navidad, Yuya se suma a la tendencia de los calendarios de adviento que combinan sorpresas, diseño y productos de maquillaje exclusivos. Para sus seguidoras, es una forma especial de vivir la cuenta regresiva para Navidad.

La marca presentó su primer calendario de adviento con productos exclusivos y favoritos del público. Foto: Instagram @bailandojuntos
La marca presentó su primer calendario de adviento con productos exclusivos y favoritos del público. Foto: Instagram @bailandojuntos

