Un cambio de look siempre refresca nuestra imagen y nos hace sentirnos bien, y aunque pueda darnos un poco de miedo no saber cómo nos veremos con ese corte o tinte, atrevernos a hacerlo es un gran paso para lucir guapas y muy diferentes a lo que estamos acostumbradas. Y alguien que sabe muy bien esto es la influencer y empresaria mexicana Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya quien en los últimos años se ha aventurado a distintos cambios de imagen que sin duda la han hecho verse espectacular.

Esta semana Yuya dejó boquiabiertos a sus seguidores con un cambio de look que al parecer fue de improviso. Aquí te contamos los detalles.

Foto: Instagram @yuyacst

Yuya estrena look

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Yuya compartió una imagen donde luce un nuevo look muy distinto a lo que se había visto en su imagen, ¡y con el que se parece a Winona Ryder!

Se trata de un flequillo muy parecido al de la actriz estadounidense, que va bastante corto y desmechado con las puntas en distintos largos, un corte que sin duda es muy atrevido y un tanto extravagante.

Lo increíble es que ella misma se cortó el cabello, pues acompañó la fotografía que subió con el mensaje "No me presten las tijeras", mostrando la sonrisa y belleza que la caracterizan.

Foto: Instagram @yuyacst

El look de Winona Ryder

La actriz estadounidense que ha dado vida a Lydia Deetz en Beetlejuice, apareció en la cinta con un look extravagante y atrevido con el característico flequillo corto, irregular y degrafilado.

La peculiaridad de este corte es que el flequillo no llega a tocar las cejas, sino que debe ir a la mitad de la frente dejando ver aún más el rostro y con algunas puntas más largas que otras. Un look que data de los años 60 cuando las "it girls" más famosas, como Mia Farrow, lo lucieron con estilo, romanticismo y sofisticación.

Sin duda este corte fue y sigue siendo la sensación entre muchas personas, que ya se han atrevido a llevarlo en su cabello. Tal como lo ha hecho Yuya.

Foto: Beetlejuice/YouTube

Atrévete a lucir el flequillo irregular

Muchas veces tomar riesgos termina siendo lo mejor que podemos hacer, claro, mientras no nos hagamos daño o no dañemos a otras personas; y en cuestiones de cambios de look, cortes de pelo y tintes hay una frase que lo describe perfectamente: "el cabello crece".

Así que si ya le estás haciendo ojitos a este look, debes saber que no solo existe la posibilidad de llevarlo como Yuya o como Winona Ryder, ¡hay más opciones que elegir!

Recto: si no eres tan fan de las puntas extravagantes o sientes que no van bien contigo, puedes optar por llevar el flequillo a mitad de la frente completamente recto. Destacará tus ojos y cejas y no será tan difícil de mantener.

a mitad de la frente completamente recto. Destacará tus ojos y cejas y no será tan difícil de mantener. Ladeado, al estilo retro: tal como las celebridades de 1996, puedes optar por el flequillo a mitad degrafilado y ladeado, que sin duda le dará un plus de elegancia a tu apariencia.

a mitad degrafilado y ladeado, que sin duda le dará un plus de elegancia a tu apariencia. Diagonal: luce increíble y muy extravagante, pero debes buscar un buen estilista para que quede bien.

Foto: Unsplash

Así como Yuya, atrévete a lucir un nuevo corte de cabello con este flequillo a mitad de frente que está súper chic, y que posiblemente es lo que necesitabas para darle un giro a tu apariencia.

