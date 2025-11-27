La figura del jaguar —tan importante en la cultura mexicana— se convierte en una declaración de estilo en la más reciente colección de Joyerías BIZZARRO. Bautizada con el nombre de Instinto, es una propuesta sofisticada con piezas que destacarán en cualquier look de la temporada.

“Las fiestas en México son eventos que esperamos con gran emoción porque es el momento en donde tenemos ese instinto de brillar. Brillar con nuestras amistades, brillar con nuestra familia o brillar con nuestra joyería, pero siempre destacar y ensalzar ese ADN festivo… BIZZARRO es tu cómplice para lograrlo ”, expresan desde la marca.

La colección Instinto reúne 16 piezas elaboradas en oro de 14K, las cuales se pueden elegir para lucir a juego o, simplemente, seleccionar una: ¿aretes?, ¿pulsera? En el evento de presentación, celebrado en la CDMX, pudimos ver que son llamativas, sí, pero no recargan el look; en su diseño guardan el equilibrio para vestirnos con elegancia, sin exceso.

La nueva colección de Joyerías Bizzarro es ideal para los looks de fiesta de 2025. Foto: Cortesía

Qué joyas encontrarás en la nueva colección de BIZZARRO

Cada joya de esta nueva colección es un homenaje al jaguar. Como nos recuerda la firma mexicana, es “el animal místico que ha representado fuerza, belleza y liderazgo desde nuestras raíces prehispánicas hasta el presente”.

Encontrarán anillos, aretes, dijes, gargantillas y pulseras con la figura de la cabeza del felino como protagonista. Es importante considerar que los dijes se adquieren por separado del collar, el cual se puede escoger a gusto.

El brillo de las piedras acentúa la elegancia de cada pieza. Foto: Cortesía

Leer también: Cómo limpiar tus aretes de plata

Las joyas están creadas en oro amarillo, con detalles de esmalte negro que simulan las características del animal, y zirconias blancas y verdes que embellecen las creaciones con delicadeza. Hay que resaltar que las piedras verdes recrean los ojos del jaguar y, a la vez, aportan una sutil dosis de color.

Otros detalles en los que deben fijarse son: la textura presente en el diseño y los eslabones de las gargantillas, que hacen joyas con mucha personalidad.

Pulsera y gargantilla de la colección Instinto. Foto: Cortesía

Cuándo estará disponible Instinto

La colección Instinto ya se encuentra disponible en las sucursales de Joyerías BIZZARRO y en su tienda en línea: joyeriasbizzarro.com, donde podrán enterarse sobre las promociones actualizadas. Las piezas se podrán adquirir hasta el 24 de diciembre de 2025.

Una colección para quienes no temen destacar y ¡brillar! Foto: Cortesía

Estas joyas pueden realzar la belleza de los looks festivos y siguientes ocasiones especiales.

Leer también: Piedras y cristales, la tendencia de joyería que arrasa en otoño

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters