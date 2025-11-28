Más Información

Alejandro Gertz Manero: 5 cartones que retratan la sorpresiva renuncia del fiscal a la FGR

Alejandro Gertz Manero: 5 cartones que retratan la sorpresiva renuncia del fiscal a la FGR

Fiestas decembrinas en México: 4 beneficios del ponche que quizá no conocías

Fiestas decembrinas en México: 4 beneficios del ponche que quizá no conocías

Black Friday 2025: ¿a qué hora inicia y cuánto tiempo duran las ofertas en México?

Black Friday 2025: ¿a qué hora inicia y cuánto tiempo duran las ofertas en México?

¿Quién es Tanya Vázquez, actriz que interpretó a Fátima Bosch en “La Fea Más Bella”?

¿Quién es Tanya Vázquez, actriz que interpretó a Fátima Bosch en “La Fea Más Bella”?

Salinas Pliego reacciona a renuncia de Alejandro Gertz a la FGR; "La Barredora removió al fiscal", asegura

Salinas Pliego reacciona a renuncia de Alejandro Gertz a la FGR; "La Barredora removió al fiscal", asegura

[Publicidad]

presentó su colección otoño-invierno 2025 en un evento que no solo mostró las nuevas piezas, sino que también funcionó como una capacitación para viajeros, donde los asistentes aprendieron hacks reales para optimizar sus y poner a prueba la funcionalidad del equipaje. Bajo la filosofía de viajar ligero y seguir el instinto— guiada por su icónico Monkey—, la marca reforzó su enfoque en movilidad inteligente y diseño práctico.

Destacan por su diseño ligero, ruedas 360º y candados TSA. Foto: Cortesía
Destacan por su diseño ligero, ruedas 360º y candados TSA. Foto: Cortesía

Maletas diseñadas para viajeros reales

Durante la presentación, la marca explicó que un viajero necesita tres cosas principales en su maleta: funcionalidad, resistencia y seguridad. Con esto en mente, Kipling desarrolló piezas más ligeras, prácticas y listas para enfrentar cualquier ruta.

La colección incluye maletas en tonos burdeos, ideales para viajeros que buscan estilo. Foto: Cortesía
La colección incluye maletas en tonos burdeos, ideales para viajeros que buscan estilo. Foto: Cortesía

Las nuevas maletas destacan por su estructura suave y resistente, reforzada con una técnica de confección en la que se utiliza un solo hilo en doble pasada, lo que evita que el material se deshilache con el uso.

A eso se suman ruedas 360º, candado TSA y compartimentos internos con correas elásticas que mantienen todo en su lugar. En la capacitación, los asistentes pusimos a prueba estas características con ejercicios de empaque, organización y movilidad, confirmando su practicidad en trayectos largos. Están disponibles en tonos burdeos y negro clásico.

Leer también:

Colores vibrantes en mochilas y crossbody

Además de equipaje, la colección incluye mochilas y crossbody icónicas en colores que marcan la temporada: rojo, dorado y azul profundo. Estas piezas mantienen la ligereza que caracteriza a Kipling, pero con un toque más moderno para complementar looks de otoño e invierno.

Kipling refresca sus modelos clásicos con colores en tendencia esta temporada. Foto: Cortesía
Kipling refresca sus modelos clásicos con colores en tendencia esta temporada. Foto: Cortesía

El icónico Monkey vuelve con colores y texturas renovadas, reforzando la idea de seguir el instinto, la creatividad y la espontaneidad que inspira cada pieza. La campaña global de la nueva colección celebra el impulso natural de moverse ligero y disfrutar el viaje.

Las piezas ya están disponibles en tiendas Kipling y puntos de venta autorizados.

Leer también:

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses