Kipling presentó su colección otoño-invierno 2025 en un evento que no solo mostró las nuevas piezas, sino que también funcionó como una capacitación para viajeros, donde los asistentes aprendieron hacks reales para optimizar sus maletas y poner a prueba la funcionalidad del equipaje. Bajo la filosofía de viajar ligero y seguir el instinto— guiada por su icónico Monkey—, la marca reforzó su enfoque en movilidad inteligente y diseño práctico.

Destacan por su diseño ligero, ruedas 360º y candados TSA. Foto: Cortesía

Maletas diseñadas para viajeros reales

Durante la presentación, la marca explicó que un viajero necesita tres cosas principales en su maleta: funcionalidad, resistencia y seguridad. Con esto en mente, Kipling desarrolló piezas más ligeras, prácticas y listas para enfrentar cualquier ruta.

La colección incluye maletas en tonos burdeos, ideales para viajeros que buscan estilo. Foto: Cortesía

Las nuevas maletas destacan por su estructura suave y resistente, reforzada con una técnica de confección en la que se utiliza un solo hilo en doble pasada, lo que evita que el material se deshilache con el uso.

A eso se suman ruedas 360º, candado TSA y compartimentos internos con correas elásticas que mantienen todo en su lugar. En la capacitación, los asistentes pusimos a prueba estas características con ejercicios de empaque, organización y movilidad, confirmando su practicidad en trayectos largos. Están disponibles en tonos burdeos y negro clásico.

Colores vibrantes en mochilas y crossbody

Además de equipaje, la colección incluye mochilas y crossbody icónicas en colores que marcan la temporada: rojo, dorado y azul profundo. Estas piezas mantienen la ligereza que caracteriza a Kipling, pero con un toque más moderno para complementar looks de otoño e invierno.

Kipling refresca sus modelos clásicos con colores en tendencia esta temporada. Foto: Cortesía

El icónico Monkey vuelve con colores y texturas renovadas, reforzando la idea de seguir el instinto, la creatividad y la espontaneidad que inspira cada pieza. La campaña global de la nueva colección celebra el impulso natural de moverse ligero y disfrutar el viaje.

Las piezas ya están disponibles en tiendas Kipling y puntos de venta autorizados.

