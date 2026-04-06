Mujer colombiana denuncia presunta agresión en hotel de Polonia; caso desata indignación

El pasado 24 de marzo una mujer originaria de Colombia compartió un video a través de su cuenta de TikTok, en el que realiza una denuncia pública por una presunta agresión física y verbal en su contra, al interior de un hotel en Polonia.

La mujer señaló a los propietarios del lugar de una presunta agresión hacia ella y su pareja, detallando haber recibido un golpe que podría haber resultado en consecuencias más graves, debido a que sufre de convulsiones.

Colombiana expone presunto acto de discriminación en Polonia

La mujer, identificada en redes como Valen (@_25rodriguez_), explicó que los dueños del lugar no le permitieron sacar su ropa y sus pertenencias, calificando sus actitudes como "problemáticas", "racistas" y "xenofóbicas".

Lee también: Artista urbana expone experiencia de trabajo para Un Tal Fredo; "Se adjudicó mi trabajo" señala

@_25rodriguez_ #denciapublicapolonia🇵🇱 #gentemala #migrantes Por más que estemos en otro país no merecemos ser discriminados, ni mucho menos ser agredidos, no venimos hacerle daño a nadie venimos a salir adelante --, me golpearon con una varilla metálica, este señor me ahorcó, me golpe en la cara y me desnudo, en varias ocasiones me golpeó en la cabeza( sufro de síncope no puedo recibir golpes en la cabeza)mientras estaba sola si no hubiera llegado mi esposo la historia sería otra, cuando llegó mi esposo llegaron estas señoras a seguirme agrediendo cabe de recalcar que íbamos llegando hasta ahora, no me dejan sacar mi mercado ni mis cosas, la policía nunca llegó y es un acto de intolerancia ♬ sonido original - Valen.

De acuerdo con su testimonio, ella llevaba aproximadamente un año viviendo en Polonia por razones de trabajo y este recinto le habría sido asignado para hospedarse junto a su pareja. La mujer manifestó que, al llegar, un señor la tomó por sorpresa.

"Me empezó a ahorcar, me tiró al piso, me empezó a pegar muchas veces en la cabeza", comentó. Su pareja al escuchar el ruido del altercado se apresuró a subir, buscando separar al hombre de su esposa y detener la agresión física.

La mujer relató que segundos más tarde aparecieron más personas de la residencia que les negaron la entrada. "Nos empezaron a gritar que aquí no querían latinos ni colombianos", declaró en su explicación en TikTok.

Lee también: Steff Loaiza señala a Juan de Dios Pantoja de manipular a su hermana Kim; aclara gastos médicos de su madre

Valen también explicó que habría comunicado la situación a las autoridades locales, sin embargo, estas hicieron caso omiso al llamado de apoyo, sin recibir una respuesta efectiva en aquel momento de angustia. "Nunca hubo ni policía ni nadie que nos ayudara", instó.

Finalmente, el video de Valen ya supera en la plataforma los 14 millones de visualizaciones, desatando un debate sobre la delicada situación que viven día a día la comunidad latina en otros países. "El racismo es una mancha en la conciencia humana", escriben.

También te interesará:

¿Qué hacer si se retrasa o cancela tu vuelo?; esto dice la Profeco sobre los derechos del viajero

Buscan a Emma, hija de influencer Marianna Gonzaga; Fiscalía de Nuevo León activa Alerta Amber

Becas Bienestar 2026: ¿quiénes recibirán pago doble en abril?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm