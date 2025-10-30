¿El objetivo? Dar pasos fuera de casa con la sensación de seguir en la comodidad de nuestro hogar. En medio de elegantes pumps, versátiles tenis y coquetas bailarinas, se encuentra el auge del calzado confortable conocido como 'clog', ideal para outfits relajados, pero no desaliñados.

Algunos pares de la temporada otoño-invierno son de estilo cozy con materiales calentitos; otros son clásicos que se reinventan con nuevos tonos, materiales y diseños. En De Última reunimos algunos de los clogs, o zuecos, en auge para lucir esta temporada.

4 clogs para lucir esta temporada

Birkenstock

El popular clog Boston es el calzado más pedido de la marca Birkenstock y llega esta temporada con una pequeña variación en su diseño que lo hace lucir más elegante y atractivo. Se trata de la versión Big Buckle, con una hebilla más grande que conserva su estética sofisticada. Recuerda que estos zuecos que han conquistado a los más fashionistas también cuentan con su plantilla con tecnología de confort que ya es emblemática y asegura la comodidad al caminar.

El Boston de Birkenstock es uno de los clogs más emblemáticos en la moda actual. Foto: Especial

Cabe señalar que esta evolución de la hebilla distintiva de la marca se puede encontrar en varios modelos de la colección otoño-invierno 2025/26 (como sus sandalias Arizona y Madrid), en acabados dorado y plateado, incluso en materiales como plástico. “Inspirada en la robustez de los herrajes ecuestres y la estética sobria de los años setenta, la hebilla se vuelve protagonista: no es un adorno, es ya un manifiesto de carácter que combina precisión alemana con un aire contemporáneo”, detallan sobre los modelos de la línea Big Buckle.

En tendencia: Como dato exta, los 'loafer clogs' (zuecos tipo mocasín) han destacado este año y la marca Birckenstock tiene un modelo denominado Buckley, en diferentes colores y acabados.

Crocs

Los clogs clásicos de Crocs no necesitan presentación, están hechos para complementar los estilos más audaces y creativos. Uno de sus atractivos es que se pueden personalizar con sus charms denominados Jibbitz. Quienes suelen incluirlos en sus looks pueden divertirse mucho con cada colección de edición limitada, ahora mismo promueven las de Día de Muertos y la del Grinch, por ejemplo.

Una de las novedades que ha presentado la marca este año son los diseños con felpa. La actriz Milly Bobby Brown fue una de las celebridades que promocionó calzado "peludito" de la línea Cozzzy (sí, con tres “z”) hace unos meses. En octubre, a México llegó un nuevo modelo de clog de felpa con estampado animal print: Classic Unfurgettable Leopard Clog, el cual también se puede personalizar con sus Jibbitz.

Estos clogs tienen espacios en la correa para Jibbitz. Foto: Especial

Hey Dude

Esta marca de calzado tiene la comodidad como propósito y ofrece entre sus modelos casuales siluetas con un guiño a los clásicos zapatos conocidos como ‘boat shoes’. Para damas, los encontrarás como Wendy; para caballeros, como Wally. Cuidan mucho que sus modelos sean ligeros, incluso los que tienen plataforma.

Al igual que Crocs, han estado sorprendiendo al mercado mexicano con colaboraciones divertidas: Hello Kitty, Micky y Minnie y, entre las más recientes, “Back to the Future” (Volver al futuro). En cuanto a sus clogs, destaca ahora para ellas en su tienda online el modelo Delray Clog Suede, con una plataforma audaz y diseño pespunteado en la puntera muy chic.

Hey Dude apuesta por la comodidad. Foto: Especial

UGG

El icono de moda Sarah Jessica Parker ha participado en las últimas campañas de esta popular marca de calzado. ¿Quién mejor que ella para guiar cómo usar algunos de sus modelos con estilo para dar un paseo?

En una de las imágenes que reposa en las redes sociales de la firma, la actriz lleva los clogs Tazz II de UGG con jeans con el bajo doblado y eleva el look con saco rosa. El interior de este modelo es afelpado, ideal para días muy fríos.

Sarah Jessica Parker deja descanar los tacones... y su pies. Foto: Especial

