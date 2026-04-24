¿Mal aliento?; conoce estos remedios naturales para eliminarlo, presume frescura y limpieza

El mal aliento, también conocido como halitosis, es un problema común que puede afectar a la autoestima, la confianza y la convivencia diaria. Aunque en muchos casos está relacionado con la higiene bucal, también puede deberse a la alimentación, la deshidratación o problemas digestivos.

Para solucionar esta afección, existen remedios naturales que pueden ayudar a combatirlo de manera efectiva y accesible, dejando en su lugar no solo un aliento fresco, sino también una boca sana, evitando la aparición de caries, el acúmulo de bacterias y otras infecciones.

El mal aliento puede ser causado por hábitos cotidianos o problemas de salud bucal. Las causas más frecuentes tienen que ver con la acumulación de bacterias, una baja producción de saliva, infecciones en las encías, consumo de tabaco, afecciones médicas o la ingesta de alimentos.

Lee también: ¿Por qué los gatos prefieren que les hables como a un bebé?; veterinario revela razón de este curioso comportamiento

Cómo evitar el mal aliento. Fuente: Freepik

¿Cómo eliminar el mal aliento de forma natural?

Según el portal de Colgate, uno de los métodos más recomendados es mantenerte hidratado. Beber suficiente agua durante el día ayuda a estimular la producción de saliva, esencial para eliminar bacterias responsables del mal olor. La sequedad bucal favorece la proliferación de microorganismos.

Otro aliado natural, de acuerdo con el sitio web Gaceta Dental, es el perejil. Esta hierba aromática contiene clorofila, un compuesto que contribuye a neutralizar los olores desagradables. Masticar algunas hojas frescas después de las comidas puede marcar una diferencia notable.

El vinagre de manzana es otro remedio natural. Este elemento equilibra el pH bucal y reduce la proliferación de bacterias en la boca, gracias al ácido cético. Mezclar media cucharada de vinagre en un vaso de agua tibia para hacer gárgaras puede ser una solución eficaz para el mal olor.

Lee también: Día Sin Sombra 2026: Descubre la fecha de este fenómeno; ¿por qué se produce?

Una especia contra el mal aliento. Fuente: Freepik

El uso de bicarbonato de sodio también es una opción popular. Gracias a sus propiedades alcalinas, ayuda a equilibrar el pH de la boca, dificultando el crecimiento de bacterias. Se puede utilizar como enjuague bucal diluido en agua o como complemento ocasional en el cepillado.

Asimismo, el té verde y negro ayudan a prevenir esta afección. El primero destaca por sus beneficios antibacterianos que combaten gérmenes naturalmente; mientras que el segundo ayuda a controlar la placa bacterial. Consumir una taza después de comer reduce el mal olor.

Las semillas de anís o hinojo son otro remedio tradicional. De acuerdo con el sitio especializado Health, masticarlas estimula la producción de saliva y aporta un aroma fresco de forma inmediata, siendo una alternativa natural para reemplazar la ingesta de chicles o mentas comerciales.

Mal aliento. Fuente: Freepik

La higiene bucal: primer paso para el buen aliento

Los especialistas recomiendan no olvidar que estos remedios deben complementarse con una correcta higiene bucal: cepillarse los dientes al menos tres veces al día, usar hilo dental y limpiar la lengua. En caso de que el mal aliento persista, es importante acudir con un profesional de la salud.

Según la Asociación Dental Americana (ADA), si no se tiene una buena higiene, las partículas de los alimentos permanecen en la boca, causando mal olor. El Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial, menciona que la salud bucal permite hablar con claridad, saborear y tragar bien.

Finalmente, adoptar estos hábitos naturales no solo ayuda a combatir la halitosis, sino que también promueve una sensación duradera de limpieza y bienestar.

También te interesará:

¿Qué hacer si se retrasa o cancela tu vuelo?; esto dice la Profeco sobre los derechos del viajero

Buscan a Emma, hija de influencer Marianna Gonzaga; Fiscalía de Nuevo León activa Alerta Amber

Becas Bienestar 2026: ¿quiénes recibirán pago doble en abril?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm