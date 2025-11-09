Hay días en los que pintarse las uñas se convierte en una carrera contra el tiempo. Entre el secado, las capas y la prisa, lograr una manicura perfecta parece un reto.

El momento más crítico llega justo después de aplicar el esmalte, lapso en el que cualquier roce puede arruinar el resultado. Para salir del apuro, se ha popularizado un método sencillo que reduce el tiempo de secado.

No requiere aparatos ni productos costosos, solo una breve pausa y un recurso que todas tenemos en casa. Si quieres saber cuál es este truco, sigue leyendo.

Leer también Cómo eliminar las manchas solares de la cara

¿Qué pasa si sumerges las uñas en agua fría después de pintarlas?

De acuerdo con el blog de la marca Esika, una vez que el barniz de uñas se ha secado al tacto, sumergirlo en un recipiente con agua fría ayuda a endurecer aún más la capa externa.

Este "shock" de temperatura ayuda a que la manicura seque más rápido y se fije mejor, aunque se recomienda esperar un par de minutos luego de terminar la aplicación del esmalte para aplicar el truco del agua.

De tal modo que el uso de este recurso a temperaturas bajas e incluso en hielo sirve como un "endurecedor". Otros de sus beneficios son:

Ayuda a que el esmalte pierda humedad y se compacte más rápido.

Reduce el riesgo de que se marque o se arruine por el contacto accidental.

Añade hielos en un bowl con agua fría para mejores resultados en tu manicura. Foto: Freepik

¿Cómo cuidar las uñas después de meterlas en agua fría?

El mantenimiento posterior es clave para conservar el color y la salud de las uñas. Según la Mayo Clinic, limpiarlas y secarlas ayuda a prevenir infecciones y evitar que el esmalte se deteriore de manera prematura.

Además, luego realizar la manicura, se recomienda esperar 1 o 2 horas antes de exponer las manos al agua caliente, ya que el calor puede ablandar tanto la uña como el esmalte, ocasionando grietas y desprendimiento del producto.

De igual manera, se aconseja hidratar las cutículas una vez que el esmalte haya secado por completo, ya sea con aceites o cremas específicas. Dicha práctica mantiene la piel flexible y previene que las uñas se quiebren o se descamen.

Es importante realizar una rutina de cuidado a tus manos y uñas para mantener una manicura duradera. Foto: Pexels

Finalmente, los expertos sugieren reducir el contacto directo con detergentes o productos abrasivos durante las primeras 3 horas de la aplicación, pues se corre el riesgo de alterar la composición del esmalte y afectar su duración.

Tip extra: procura no aplicar capas excesivas de esmalte o "top coat" sin dejar que las anteriores sequen, ya que esto retrasa el proceso de endurecimiento.

Este truco de manicura con agua fría destaca por su sencillez y efectividad, siempre que se aplique de manera correcta sobre la uñas, ¿Te animas a probarlo?

Leer también Así es el anillo de compromiso de Alexandra Saint Mleux

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters