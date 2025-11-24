Más Información
Si pensabas que el estampado argyle solo vivía en los suéteres clásicos, Pinterest se encargó de demostrar lo contrario. Ahora, este patrón geométrico de rombos y líneas —símbolo del estilo preppy— llegó a las uñas y ya es una de las tendencias más fuertes del momento.
Minimalistas o llamativas, en tonos neutros o en mezclas vibrantes, las 'argyle sweater nails' se han convertido en la opción favorita para darle un toque académico, elegante y nostálgico a tu manicura sin perder modernidad.
¿Por qué están en tendencia?
El estampado argyle está viviendo un regreso importante gracias al boom del old money, la estética colegial y el renacer de lo clásico reinterpretado. En uñas, el patrón se traduce en diseño limpio, simétrico y muy pulido que combina perfecto con los looks de temporada: abrigos de lana, suéteres oversized y trench coats.
Ideas para llevar la tendencia
Argyle sweater nails multicolor y vibrante
Uñas argyle sweater en tonos sofisticado de temporada, en una propuesta donde se mezclan verdes, lilas, rojos y azules para un look llamativo y moderno.
Uñas en tonos cálidos y neutros
Diseño argyle sweater en una paleta cálida de café, beige y negro, perfecto para un estilo clásico y sofisticado.
Argyle sweater + ojo de gato
Una versión que combina bases suaves con efecto cat eye en auge con rombos oscuros y líneas plateadas, ideal para quienes quieren un diseño elegante.
¿Cómo usarlas para que se vean chic?
- Elige colores tierra, como marrón o beige para lograr un efecto más cozy y sobrio.
- Puedes lucir este diseño en manicuras 'mismatched', que mezclan diferentes figuras en las uñas.
- Si te haces la mani tú misma, ten paciencia con las capas: el volumen de gel es clave para lograr profundidad sin que se rompa la forma.
