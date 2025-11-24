Si pensabas que el estampado argyle solo vivía en los suéteres clásicos, Pinterest se encargó de demostrar lo contrario. Ahora, este patrón geométrico de rombos y líneas —símbolo del estilo preppy— llegó a las uñas y ya es una de las tendencias más fuertes del momento.

Minimalistas o llamativas, en tonos neutros o en mezclas vibrantes, las 'argyle sweater nails' se han convertido en la opción favorita para darle un toque académico, elegante y nostálgico a tu manicura sin perder modernidad.

Uñas con diseño argyle en acabado pulido, combinando rombos contrastantes y líneas finas. Foto: Instagram @chummy.nails

Leer también: Diseño de uñas efecto terciopelo para el otoño

¿Por qué están en tendencia?

El estampado argyle está viviendo un regreso importante gracias al boom del old money, la estética colegial y el renacer de lo clásico reinterpretado. En uñas, el patrón se traduce en diseño limpio, simétrico y muy pulido que combina perfecto con los looks de temporada: abrigos de lana, suéteres oversized y trench coats.

Ideas para llevar la tendencia

Argyle sweater nails multicolor y vibrante

Uñas argyle en tonos vibrantes: mezcla de verdes, lilas, rojos y azules sobre uñas ovaladas largas, con acabado brillante. Foto: Instagram @chummy.nails

Uñas argyle sweater en tonos sofisticado de temporada, en una propuesta donde se mezclan verdes, lilas, rojos y azules para un look llamativo y moderno.

Uñas en tonos cálidos y neutros

Diseño argyle en paleta neutra de café, beige y negro. Foto: Instagram @nailsbymatin

Diseño argyle sweater en una paleta cálida de café, beige y negro, perfecto para un estilo clásico y sofisticado.

Argyle sweater + ojo de gato

Uñas argyle en versión más elegante. Foto: Instagram @emi_aoki_nails

Una versión que combina bases suaves con efecto cat eye en auge con rombos oscuros y líneas plateadas, ideal para quienes quieren un diseño elegante.

¿Cómo usarlas para que se vean chic?

Elige colores tierra, como marrón o beige para lograr un efecto más cozy y sobrio.

Puedes lucir este diseño en manicuras 'mismatched', que mezclan diferentes figuras en las uñas.

'mismatched', que mezclan diferentes figuras en las uñas. Si te haces la mani tú misma, ten paciencia con las capas: el volumen de gel es clave para lograr profundidad sin que se rompa la forma.

Leer también: Para qué sirve meter las uñas en agua fría después de ponerse esmalte

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters