Elegir la talla correcta de ropa interior es fundamental para sentir comodidad, seguridad y bienestar a lo largo del día. Una prenda bien ajustada no solo mejora cómo se ve la ropa exterior, sino que también evita molestias como roces, marcas en la piel o falta de soporte.

Sin embargo, muchas personas usan tallas incorrectas por no saber cómo medirse o por asumir que su talla no cambia con el tiempo. Por eso, hoy te explicamos cómo calcular tus medidas.

La ropa interior no debe dejarte marcas ni sentirse ajustada. Foto: Pexels

Leer también Cuándo inician las rebajas de invierno en las tiendas de ropa

¿Cómo saber la talla de tus panties?

Para elegir la talla correcta de calzón, la marca True & Co recomienda conocer las medidas exactas de la cintura y cadera. Para hacerlo, utiliza una cinta métrica flexible y mide directamente sobre la piel o con ropa ligera.

El primer paso es medir la cintura, colocando la cinta alrededor de la parte más estrecha del torso, generalmente un poco arriba del ombligo. No aprietes demasiado; la cinta debe quedar ajustada pero cómoda.

Luego mide la cadera, rodeando la parte más ancha de los glúteos. Esta medida suele ser la más importante para definir la talla de las bragas.

Una vez que tengas ambas medidas, compáralas con la tabla de tallas de la marca de ropa interior que te interese, ya que pueden variar entre fabricantes.

Si estás entre dos tallas, considera el tipo de ajuste que prefieres: una más grande suele ofrecer mayor comodidad, mientras que una más pequeña puede quedar más ajustada.

La talla de las bragas también puede varias si son estilo bóxer, hipsters, brasileños, de tiro alto, etcétera. Foto: Pexels

¿Cómo saber la talla de tu brasier?

Encontrar la talla correcta de brasier requiere dos medidas clave: el contorno bajo el busto y el contorno del busto; ambas medidas determinan tanto el número como la copa.

Para el contorno bajo el busto, coloca la cinta métrica justo debajo del busto, asegurándote de que esté recta y firme alrededor del torso. Dicha medida define el número del brasier (por ejemplo, 32, 34, 36).

Después, mide el contorno del busto pasando la cinta por la parte más sobresaliente del pecho, sin apretar.

Según explica el blog de la marca Women's Secret, la diferencia entre estas dos medidas determina la copa (A, B, C, D, etcétera). Así de sencillo puedes conseguir un brasier que no te apriete, que te deje marcas o que se mueva para todos lados.

Al igual que las bragas, recuerda que cada marca suele tener su propia tabla para convertir esa diferencia en una letra de copa, por lo que es importante consultarla.

Un brasier ajustado puede sacar bultos en la zona de los pechos. Foto: Pexels

¿Cómo saber si elegiste la talla adecuada de ropa interior?

Panties : No aprietan tu zona íntima, no se meten entre los glúteos y no hacen bulto cuando te pones los jeans, la falda o cualquier otra prenda externa.

: No aprietan tu zona íntima, no se meten entre los glúteos y no hacen bulto cuando te pones los jeans, la falda o cualquier otra prenda externa. Brasier: Debe sentirse firme pero cómodo, las tiras no se entierran en los hombros, la banda no debe subir por la espalda y el busto tiene que quedar bien contenido.

Saber tu talla de ropa interior es un paso que marca la diferencia en tu comodidad diaria. Medirte correctamente, consultar tablas de tallas y probar diferentes estilos te ayudará a encontrar las prendas que mejor se adapten a tu cuerpo.

Leer también Así fue la Aventura Guinda de MAJA Sportswear

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters