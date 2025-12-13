¿Alguna vez se han roto tus medias de manera inesperada? Aunque son un complemento para tus looks, el tejido con el que se fabrican las vuelve frágiles y propensas a dañarse con facilidad.

Por eso, requieren cuidados específicos para conservarlas en óptimas condiciones. No te preocupes si te ha sucedido porque existe un truco con spray para cabello.

Secar las medias al aire evita que el calor debilite las fibras sintéticas. Foto: Freepik

¿Para qué sirve aplicar spray a las medias nuevas?

El spray sirve para "preparar" las medias nuevas antes de darles uso. Los compuestos de este producto, que comúnmente se utiliza en el cabello, pueden mantener la estructura de las fibras sintéticas de la poliamida (nylon) y el elastano (spandex).

Pero el orden de aplicación es importante; primero se deben humedecer las medias y meterlas en una bolsa de plástico hermética. El siguiente paso es llevarlas al congelador un par de horas para que las fibras queden tensas y se solidifiquen.

El tercer paso es dejarlas secar completamente y en seguida se tiene que rociar una capa fina de spray, especialmente en las zonas propensas a romperse como las rodillas, los muslos y los dedos de los pies.

Pero ¿por qué es tan efectivo? Los compuestos de la laca crean una capa protectora que las refuerza ante cualquier fricción y rasgaduras. Otra ventaja es que no las vuelve rígidas o duras, así que también conserva su comodidad.

Asimismo, reduce la fricción al vestirte, sobre todo si humedeces tus piernas o manos antes de ponértelas. En definitiva, es un excelente hack para prevenir el desgaste prematuro de la tela.

El último paso es dejar que se sequen al aire libre; posteriormente ya puedes utilizarlas sin preocupaciones. No metas tus medias a la secadora porque podrías arruinarlas.

Las medias no pierden su suavidad al ponerles spray. Foto: Freepik

Consejos adicionales para cuidar tus medias nuevas

Lava tus medias con agua fría para mantener la estructura de las fibras sintéticas.

Lava tus medias a mano; no las metas a la lavadora porque es un método muy agresivo con el tejido.

Seca las medias al aire libre.

Guarda las medias dobladas para no alterar la estructura ni la elasticidad de las fibras.

Separa tus medias por colores; las que son traslucidas pueden pigmentarse si las lavas con las de colores intensos, como el rojo o el negro.

