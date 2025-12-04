En plena pre temporada navideña, la actriz mexicana María Chacón apareció con un look que combina elegancia y toques festivos. Su outfit fue creado por piezas de Dior y lo lució en un evento glamoroso de la misma marca.

Si quieres conocerlo a detalle, aquí te lo presentamos.

Leer también Conoce Daise Beauty, la marca de fragancias que captura tu mood

¿Qué es el “Circo de los Sueños” de Dior y por qué pone a los culottes en tendencia?

Según la maison, este evento llamado “Circo de los Sueños” funciona como un desfile encantado de regalos y luces, donde se exhiben piezas en edición limitada: desde maquillaje, velas con notas de almendra caramelizada, cofres perfumados para el árbol navideño, calendarios de adviento con 24 sorpresas y tarjetas aromatizadas. Todo su ambiente crea un viaje sensorial con estética circense clásica y detalles dorados.

A través de Instagram, María Chacón mostró su impecable unión al evento, apegándose a la esencia de lo que la firma quiere proyectar. Glamurosa como siempre, se mostró con un look de culottes que desafían las tendencias de la temporada, donde estamos acostumbrados a ver prendas abrigadoras.

¿Cómo combinó María Chacón sus culottes?

Con base en las fotos publicadas por María Chacón en redes sociales, la pieza central de su look fueron unos pantalones culottes negros, de corte recto y caída rígida, cuya estructura era definida pero cómoda.

María Chacón presume culottes negros y un bolso Saddle Dior. Foto: Instagram @oficialmariachacon

La famosa los combinó con una camiseta blanca con la frase "J'Adore Dior" y de tipografía negra, clásica dentro de la esencia de la firma. Además, agregó un cárdigan de tejido fino y con una abertura en la parte frontal.

Su accesorio estrella fue un bolso Saddle Dior en piel de becerro graneada, con herraje metálico en dorado vintage y el característico charm en forma de “D”. Según el sitio de la firma, su valor es de 2,450 USD o $44,666.

El look de María Chacón destaca por los zapatos slingback J’Adior, camiseta blanca y labios rojos clásicos de temporada. Foto: Instagram @oficialmariachacon

En cuanto al calzado, optó por unos zapatos slingback J’Adior en tejido técnico negro, reconocidos por su tira de ajuste con inscripción de la firma y tacón medio estilizado. Y como “cereza del pastel“, añadió un cinturón delgado, una pulsera dorada y uñas en colores neutros.

¿Cómo fue el maquillaje y peinado de María Chacón en el "Circus of dreams"?

El segundo toque especial fue el maquillaje, que se centró en unos labios rojos con acabado satinado. Dicho tono es tendencia para la temporada navideña.

Y para el resto de la cara, utilizo una base ligera, rubor durazno y un punto de iluminación en los pómulos. En su mirada predominaron las pestañas largas, un delineado sutil y sombras neutras.

Finalmente, su peinado lo llevó con ondas grandes y sueltas, lo que combinó con la fluidez de sus pantalones tipo culottes. Si tú también quieres lucir a la moda, inspírate en este atuendo de María Chacón.

Leer también Así es el anillo de compromiso de Miley Cyrus

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters