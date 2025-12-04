Más Información
Daise Beauty, la nueva marca de fragancias y body care que ha conquistado a la Generación Z y Alfa en mercados internacionales, aterriza oficialmente en México.
Su propuesta es simple pero poderosa: convertir estados de ánimo en experiencias sensoriales a través de productos divertidos, coleccionables y totalmente personalizables.
Detrás del proyecto está Jaimee Lupton, cofundadora de Monday Haircare, quien ahora apuesta por una visión fresca y emocional de la belleza.
Daise Beauty nace como un mundo donde las rutinas se vuelven pequeñas celebraciones: texturas espumosas, aromas en capas y objetos que invitan a jugar, mezclar y descubrir nuevas versiones de uno mismo.
Las líneas y aromas que llegan al país
Daise Beauty presenta en México su colección completa:
- Fragance Body Mist, perfectos para usar capa sobre capa y con duración de hasta 24 horas.
- Foaming Body Wash, una ducha espumosa y sensorial.
- Exfoliating Body Scrub, ideal para dejar la piel suave y luminosa.
- Bath Boms, con sorpresa incluida para hacer del baño un ritual divertido.
- Hydrating Lip Balms, con 90% de ingredientes naturales y fórmulas clean.
La propuesta incluye seis fragancias principales —Lowkey, Sunny, Peachy, Hello, Happy y Oh So Daise—, diseñadas para mezclar y reflejar tu mood del día. Desde notas de vainilla y coco hasta tonos frutales, mentolados o ámbar, la colección apuesta por aromas accesibles, modernos y fáciles de llevar.
Clean, cruelty free y con certificación internacional
Además del enfoque emocional, la marca destaca por su compromiso con la formulación limpia. Todos los productos son cruelty free, dermatológicamente probados y cuentan con la certificación Leaping Bunny, uno de los estándares más exigentes del mundo para garantizar una cadena libre de pruebas animales.
Dónde comprar los productos en México
Los productos de Daise Beauty ya están disponibles en México en línea y tiendas seleccionadas como: La Comer, DAX y Chedraui. Con su llegada, la marca apuesta por conquistar al consumidor joven con una belleza coleccionable y sensorial.
