Daise Beauty, la nueva marca de fragancias y body care que ha conquistado a la Generación Z y Alfa en mercados internacionales, aterriza oficialmente en México.

Su propuesta es simple pero poderosa: convertir estados de ánimo en experiencias sensoriales a través de productos divertidos, coleccionables y totalmente personalizables.

Daise Beauty llega al país con un concepto que mezcla belleza, juego y emociones. Foto: Instagram @daisebeauty

Detrás del proyecto está Jaimee Lupton, cofundadora de Monday Haircare, quien ahora apuesta por una visión fresca y emocional de la belleza.

Daise Beauty nace como un mundo donde las rutinas se vuelven pequeñas celebraciones: texturas espumosas, aromas en capas y objetos que invitan a jugar, mezclar y descubrir nuevas versiones de uno mismo.

Las líneas y aromas que llegan al país

Daise Beauty presenta en México su colección completa:

Fragance Body Mist, perfectos para usar capa sobre capa y con duración de hasta 24 horas.

Foaming Body Wash, una ducha espumosa y sensorial.

Exfoliating Body Scrub, ideal para dejar la piel suave y luminosa.

Bath Boms, con sorpresa incluida para hacer del baño un ritual divertido.

Hydrating Lip Balms, con 90% de ingredientes naturales y fórmulas clean.

La marca juvenil que convierte emociones en belleza: así luce Daise Beauty. Foto: Cortesía

Leer también: La propuesta de Quiin: skincare educativo para niñas y adolescentes

La propuesta incluye seis fragancias principales —Lowkey, Sunny, Peachy, Hello, Happy y Oh So Daise—, diseñadas para mezclar y reflejar tu mood del día. Desde notas de vainilla y coco hasta tonos frutales, mentolados o ámbar, la colección apuesta por aromas accesibles, modernos y fáciles de llevar.

Clean, cruelty free y con certificación internacional

Además del enfoque emocional, la marca destaca por su compromiso con la formulación limpia. Todos los productos son cruelty free, dermatológicamente probados y cuentan con la certificación Leaping Bunny, uno de los estándares más exigentes del mundo para garantizar una cadena libre de pruebas animales.

La nueva marca clean, cruelty free y divertida que ya puedes encontrar en México. Foto: Cortesía

Dónde comprar los productos en México

Los productos de Daise Beauty ya están disponibles en México en línea y tiendas seleccionadas como: La Comer, DAX y Chedraui. Con su llegada, la marca apuesta por conquistar al consumidor joven con una belleza coleccionable y sensorial.

Leer también: Conoce Euphoria, tienda especializada en K-Beauty

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters