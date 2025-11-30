La firma Maja Sportswear, la primera mexicana de ropa outdoor hace historia al abrir su tienda número 100; con ello celebra su consolidación con una expansión histórica en los 32 estados de nuestro país.

La firma ha redefinido el lifestyle deportivo nacional gracias a colecciones de alto rendimiento y estilo, como las desarrolladas con Jeep y el piloto de F1, Sergio "Checo" Pérez.

​Ropa de la Montaña al Street Style

La sucursal número 100 de ​Maja Sportswear se ubica en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Este vertiginoso crecimiento la ha llevado a duplicar su presencia, pasando de 47 a 100 puntos de venta en menos de un año.

​La marca se ha convertido en una referencia en el sector retail, reportando un crecimiento promedio del 300% anual en ventas desde su fundación, hace sólo 5 años. Este desempeño subraya la creciente demanda en México por la moda funcional y técnica.

​El corazón del éxito de la ropa Maja reside en su propuesta de diseño dual: funcionalidad sin sacrificar el estilo. Las prendas se distinguen por estar diseñadas para actividades al aire libre y rutas extremas, lo que implica el uso de materiales que garantizan funcionalidad, resistencia y durabilidad.

El empresario José Ignacio De Nicolás, CEO de Maja cortó el listón inaugural / Foto: Cortesía de Maja Sportswear

Son prendas con tecnología que incluyen protección solar, diseñadas para todos los climas, repelentes al agua; pero no sólo sus materiales son de alta calidad sino que el diseño está pensado en ser funcional hasta el mínimo detalle.

Al mismo tiempo, las colaboraciones estratégicas que ha hecho la firma, como la línea con Jeep enfocada en la robustez off-road, y la colección con el piloto Checo Pérez, que integra diseños inspirados en la velocidad y la precisión, elevan la estética de la ropa deportiva a una categoría de lifestyle, haciéndola relevante tanto para la aventura como para el uso urbano.

Colección de Checo Pérez x Maja Sportswear / Fotos: Cortesía de Maja Sportswear

Ropa orgullosamente mexicana

​Como parte de su evolución, Maja Sportswear ha renovado su estrategia digital, lanzando el 3 de noviembre la nueva versión de su página web, enfocada en una experiencia completamente omnicanal.

​La plataforma optimizada facilita la compra al unificar los inventarios de tiendas físicas y online, mejorando la velocidad y la visualización del producto. Esta actualización es clave, ya que forma parte del proyecto de la marca para ingresar a mercados fuera de México en 2026.

​La marca mexicana se prepara así para una nueva etapa de crecimiento que incluye nuevos formatos de tienda y el desarrollo de producto, con la mira puesta en la expansión a Latinoamérica y la consolidación de su capacidad para competir globalmente.

Foto: Cortesía de Maja Sportswear

Cómo nació Maja Sportswear

​La primera firma mexicana de ropa outdoor nació inspirada en el concepto del "Mexican Baja", una fuente inagotable de estilo de vida y exploración.

El objetivo de la marca es capturar la esencia, los paisajes y las actividades del territorio abrazado por el Océano Pacífico y el Mar de Cortés.

​Desde su fundación, hace apenas 5 años, su manifiesto ha sido despertar el espíritu de aventura y fomentar el respeto por el mundo natural.

La ropa de Maja Sportswear no sólo es cómoda y útil, sino que contribuye en el desempeño y la autoexpresión en diversas actividades como la pesca, el surf, el senderismo y el lifestyle urbano. Este enfoque en la cultura local y la funcionalidad de alto rendimiento es lo que ha impulsado su vertiginoso ascenso y hoy hace historia en la industria de la moda de nuestro país.

