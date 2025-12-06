El clima frío trae consigo viento, humedad, estática y el frizz que alborota nuestro cabello. Sin embargo, esta temporada también es una oportunidad para experimentar con peinados, accesorios y técnicas de estilizado.

Y es que no hay nada peor que pasar horas frente al espejo acomodando el pelo y que a los pocos minutos de salir a la calle luzca desordenado. Pero una manera de controlar esos efectos es con las 5 ideas de peinados que hoy te presentamos, fáciles de hacer y con pocos pasos.

¿Cuáles son los mejores peinados para controlar el frizz?

1. Trenza francesa

Este es un peinado versátil que protege el cabello del viento y que también combina con accesorios como pasadores, moños, etcétera.

Paso 1: Desenreda el cabello con un cepillo de cerdas suaves y aplica un poco de crema para peinar en las puntas para controlar el frizz.

Paso 2: Haz una raya en el centro o lateral; toma un mechón de la coronilla y divídelo en tres secciones iguales.

Paso 3: Cruza la sección derecha sobre la central, incorpora un fino mechón del costado derecho; repite hacia la izquierda, añadiendo mechones a cada cruce mientras vas bajando.

Paso 4: Mantén la tensión (ni muy apretada ni floja) para que la trenza quede elegante y cómoda; asegúrala al final con una liga pequeña.

Paso 5: Opcional: Deja sueltos algunos mechones para dar volumen o pasa una cinta/pañoleta alrededor de la base para darle un toque de color.

2. Ondas suaves (heatless o con calor)

Un look relajado que combina con bufandas y prendas holgadas como los abrigos; resulta más favorecedor en cabellos medios y largos. Este tipo de ondas suavizan el rostro y son ideales para cenas informales.

Paso 1: Si optas por el método heatless, humedece ligeramente el cabello o aplica un spray texturizante; divide en secciones y trenza cada una (2–4 trenzas) o haz twist-outs antes de dormir.

Paso 2: Si usas rizador, trabaja con secciones de 2–3 cm, envuelve de medio largo hacia las puntas y suelta; no marques demasiado la raíz para que quede natural.

Paso 3: Deja enfriar por completo y peina suavemente con los dedos o un peine de dientes anchos para transformar tus rizos en ondas.

Paso 4: Fija con un spray ligero o una espuma para que conserve movimiento sin apelmazar la melena.

3. Coleta estilo preppy

El look preppy se caracteriza por ser sencillo, arreglado y combinable con boinas, pañoletas y diademas. Llevarlo en una coleta es un acierto total para entrevistas y reuniones entre amigos.

Paso 1: Alisa tu cabello ligeramente y aplica un sérum ligero para dar brillo; centra la raya si quieres un aire más preppy.

Paso 2: Recoge el pelo a la altura de la nuca, asegurando la coleta con una liga; para un acabado pulido, envuelve la liga con un mechón de cabello y sujétalo con un pasador por detrás.

Paso 3: Con un cepillo o la palma de tu mano alisa la superficie para eliminar los cabellitos sueltos; luego, aplica un poco de spray anti-frizz.

Paso 4: Añade un accesorio para destacar tu peinado, puede ser una cinta de terciopelo o un moño pequeño.

4. Half-bun

Mitad recogido, mitad suelto. Este peinado es apto para cabellos cortos o para quienes buscan volumen en la parte superior.

El half-bun es el estilo que debes llevar en esos días en los que sales con prisa, pues no tiene que ser perfecto. Lúcelo en tus salidas informales o cuando quieras mantener tu rostro despejado.

Paso 1: Separa la parte superior del cabello (desde las sienes hacia arriba) y átala en una media coleta.

Paso 2: Enrolla la media coleta formando un chongo y sujétalo con pasadores, deja algunos mechones sueltos para dar textura.

Paso 3: Suelta un par de mechones en la parte inferior y estilízalos con una plancha o con los dedos para conseguir un acabado "messy".

Paso 4: Añade un scrunchie de tela para darle al peinado un toque casual.

5. Coleta enroscada o espiga

Es perfecta para actividades al aire libre y para quienes buscan un look que aguante todo el día. Llévala tan formal o casual como lo desees, pues combina con cualquier prenda.

Paso 1: Divide el cabello en dos secciones iguales y trénzalas como normalmente pero hasta la mitad.

Paso 2: Enrosca cada trenza sobre sí misma y gíralas en sentido opuesto, formando una sola trenza firme; asegúrala con una liga.

Paso 3: Si prefieres el estilo espiga, primero trabaja con dos pequeños mechones y cruza mechones finos alternando hasta el final; tira ligeramente de los lados para dar volumen.

Paso 4: Finaliza con un aceite ligero en las puntas y un par de pasadores ocultos para mayor firmeza.

¿Qué accesorios para el cabello son tendencia en la época de frío?

Las diademas XL de tela mantienen el cabello en su lugar y añaden un toque "cozy" sin invertir demasiado tiempo; funcionan en el pelo lacio, ondulado o con rizos.

Por otro lado, los pañuelos de algodón son un clásico que, de acuerdo con Schwarzkopf Professional, reducen la fricción del cabello ocasionada por los abrigos. Se pueden usar en peinados sueltos, coletas bajas o chongos relajados.

Y para elevar un look simple, los clips metálicos o de pedrería aportan brillo a la melena sin crear peso. Así que no dudes en agregarlos a tus trenzas, ondas o peinados semirrecogidos.

Ya sea una trenza firme, ondas suaves o una ponytail, la clave está en experimentar y dejar que la temporada trabaje a beneficio de tu cabello.

