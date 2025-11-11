¿Puedes tener el cabello corto y largo al mismo tiempo? La respuesta es sí. Desde los salones de belleza de Seúl llega un corte que se ha posicionado como el favorito entre las personas que buscan versatilidad, movimiento y frescura.

Popularmente conocido como Hidden Bob o Undercut coreano, dicho estilo crea un efecto visual que cambia por completo el rostro, dependiendo de cómo se peine o recoja el pelo. Conoce sus características aquí.

¿Cuál es el corte coreano en tendencia para otoño 2025?

En este corte, el cabello se divide en dos secciones horizontales. La parte inferior se corta a la altura de los hombros, creando una capa tipo bob; mientras que la superior se deja larga, de tal modo que caiga como una cortina.

Pero lo interesante es que, al tener dos longitudes, cuando se suelta la capa más larga, se termina ocultando la más pequeña. Esto es ideal para realizar peinados fáciles, por ejemplo, una media coleta o un chongo alto.

Según el blog Master Hair Academy, este corte coreano crea una “ilusión óptica” que permite jugar con las capas sin comprometer el largo de todo el cabello. Si quieres un cambio sutil, es tu mejor alternativa.

Este corte de cabello es perfecto para melenas lisas u onduladas que buscan movimiento. Foto: Instagram @timothyting_hove

¿A qué personas les favorece el corte de cabello Hidden Bob?

Una de las ventajas de este corte es la adaptabilidad. De acuerdo con el portal especializado Creatrip, favorece a casi todo tipo de cabellos, pero en particular a los lisos y ondulados porque su caída natural resalta las capas y genera volumen.

Por otra parte, las personas con pelo grueso o de densidad media pueden obtener un efecto más equilibrado. Y en e pelo muy fino, se recomienda darle textura con productos de volumen.

Tip extra: para lograr un estilo más sofisticado, el Hidden Bob combina con un flequillo tipo cortina o degrafilado, lo que armoniza el rostro y suaviza los contornos.

¿Cómo darle mantenimiento al corte Hidden Bob?

Finalmente, Master Hair Academy señala como ventaja de este corte el mantenimiento sencillo. Debido a que la parte corta queda "escondida" la mayor parte del tiempo, se recomienda los retoques de las capas cada 8 o 10 semanas.

Peinarlo también se hace en segundos: Si el cabello es muy liso, un cepillado hacia adentro ayuda a marcar el bob inferior; si es ondulado, basta con definir los mechones superiores para mantener la armonía del corte; y en cabellos rizados, es importante bajar un poco el volumen con spray para que luzca balanceado.

El fleco tipo cortina complementa a este corte coreano. Foto: Instagram @timothyting_hove

Si estás en busca de un look nuevo y no quieres arriesgarte, el Hidden Bob transforma por completo tu apariencia.

