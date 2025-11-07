Hay peinados que simplemente funcionan: te ves más fresca, tus facciones se afinan y todo encaja. No necesitas pasar horas frente al espejo ni gastar en productos profesionales. En De Última reunimos tres estilos que no solo están en tendencia, sino que además ayudan a estilizar el rostro según la forma de tu cara —ya sea redonda, cuadrada u ovalada—.

Este peinado de Kendall Jenner es elegante y fácil de hacer. Foto: Instagram @kendalljenner

Cola alta pulida

El clásico de los clásicos, pero con efecto lifting, Este peinado tira suavemente del rostro hacia arriba, marcando los pómulos y estilizando el cuello. Puedes hacerlo más tirante para un look de noche o con textura natural si prefieres algo más relajado.

Por qué favorece: al recoger el cabello con tensión hacia arriba genera un efecto de estiramiento natural que afina las facciones y estiliza el cuello. Además, despeja el rostro, dándole un aire más fresco y elegante.

con tensión hacia arriba genera un efecto de estiramiento natural que las y estiliza el cuello. Además, despeja el rostro, dándole un aire más fresco y elegante. Cómo lograrlo: cepilla el cabello hacia arriba con ayuda de un cepillo de cerdas finas. Aplica gel o spray fijador para mantener todo en su lugar y ata con una liga. Para un toque más pulido, toma un mechón y enróllalo alrededor de la liga.

Dónde inspirarte: Bella Hadid y Kendall Jenner son las reinas del sleek ponytail: minimalista, poderoso y perfecto para cualquier ocasión.

El peinado efecto lifting que estiliza el rostro y realza los pómulos. Foto: Instagram @bellahadid

Moño bajo con raya al centro

Un peinado que combina sencillez y elegancia. El moño bajo con raya al centro es ideal para quienes buscan un estilo limpio que enmarque el rostro. Aporta ese toque sofisticado que se ve igual de bien con jeans o con un vestido formal.

Por qué favorece: la raya al centro equilibra las facciones , mientras que el moño bajo alarga visualmente el cuello. Su estructura ayuda a crear un efecto de simetría que armoniza cualquier tipo de rostro.

, mientras que el moño bajo alarga visualmente el cuello. Su estructura ayuda a crear un efecto de simetría que armoniza cualquier tipo de rostro. Cómo lograrlo: haz una raya al centro, peina hacia atrás y recoge el cabello con un moño bajo. Puedes optar por una versión más pulida con gel o dejar algunos mechones sueltos para un efecto más natural.

con un moño bajo. Puedes optar por una versión más pulida con gel o dejar algunos mechones sueltos para un efecto más natural. Dónde inspirarte: Selena Gómez y Rosalía lo llevan con distintos estilos, desde el más clásico hasta el más relajado, demostrando que la elegancia no necesita complicaciones.

Minimalista y elegante, ideal para equilibrar las facciones. Foto: Instagram @rosalia.vt

Ondas sueltas con raya lateral

Las ondas suaves y una raya de lado siempre son una apuesta segura para suavizar facciones. Este peinado da movimiento, volumen y un toque glamuroso sin parecer demasiado producido.

Por qué favorece: las rayas ayudan a romper la simetría del rostro, lo que genera un efecto más equilibrado. Las ondas, por su parte, añaden volumen y dimensión, estilizando las facciones .

del rostro, lo que genera un efecto más equilibrado. Las ondas, por su parte, añaden volumen y dimensión, estilizando las . Cómo lograrlo: riza mechones anchos con una tenaza o plancha, alternando direcciones para un acabado natural. Deshaz las ondas con los dedos y finaliza con un poco de spray de brillo.

Dónde inspirarte: Dua Lipa y Margot Robbie han hecho de las ondas sueltas su peinado insignia: effortless, femenino y perfecto para cualquier plan.

Un look natural y glamuroso que suaviza cualquier tipo de rostro. Foto: Instagram @margotrobbieofficial

Los peinados pueden transformar por completo tu rostro sin recurrir a cortes drásticos. Solo necesitas el estilo adecuado (y un poco de práctica) para realzar tus facciones y verte espectacular.

