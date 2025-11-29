El gel fijador de cejas se ha convertido en un producto estrella dentro del maquillaje diario. Su función va más allá de “peinar” los vellos; proporciona definición, naturalidad y un efecto que resiste al paso de las horas.

Sin embargo, aunque parece sencillo, utilizarlo mal puede provocar el temido residuo blanco, pegotes o cejas demasiado rígidas. Para evitarlo, en De Última te contamos cómo usar adecuadamente el gel fijador en tus cejas.

¿Cómo preparar las cejas antes de aplicar un fijador?

La limpieza es el primer paso innegociable. De acuerdo con el blog de Republic Cosmetics, las cejas deben estar libres de crema, sérum o maquillaje previo, ya que estos residuos son la principal causa de grumos.

Si tu ceja se baja con el calor, guarda el fijador en el refrigerador para potenciar su efecto. Foto: Pexels

Es importante usar un cepillo completamente limpio —ya sea el que trae el gel o un goupillon aparte—, esto evita que las fibras atrapadas se conviertan en pelotitas. Además, muchas veces el residuo blanco no es producto, sino células muertas, por lo que exfoliar suavemente la zona mejora la aplicación.

Antes de fijar, se recomienda peinar la ceja en su dirección natural, delinear huecos con lápiz o sombra y asegurarse de que la forma esté lista para sellarse.

¿Cuál es la mejor forma de aplicar el gel fijador en las cejas?

Según el blog de Maybelline, el exceso de producto es el enemigo principal de un acabado natural. Lo ideal es retirar sobrantes del aplicador —como con la máscara de pestañas— y comenzar desde la mitad de la ceja hacia la punta.

Se recomienda aplicar el gel en movimientos ascendentes para un efecto laminado suave. Y si buscas precisión, según Nanobrow, es mejor evitar varias capas, porque el producto no está diseñado para acumularse.

Otro truco es enfriar el gel antes de usarlo: este paso ayuda a desinflamar la zona y mejora la fijación sin endurecer demasiado el vello.

Peina las cejas en zigzag antes de fijarlas para lograr un efecto más voluminoso sin añadir producto extra. Foto: Pixabay

¿Qué tipo de gel elegir según tu estilo de ceja?

Para lograr un look discreto y natural, según expertos de NYX Cosmetics, lo ideal es usar un gel transparente, ya que respeta el tono natural de tus cejas y evita manchas.

Si buscas volumen o tienes huecos, Maybelline recomienda usar un gel con color, siempre eligiendo un tono que coincida con la raíz del vello. Elegir mal el fijador puede endurecer la expresión.

Para cejas rebeldes, gruesas o que pierden forma fácilmente, la mejor opción es un gel de fijación media a fuerte. En cambio, si tus cejas son delgadas, una fórmula ligera basta para evitar que se vean “acartonadas”.

Con una buena técnica, el producto adecuado y el cepillo limpio, tus cejas se mantendrán impecables desde la mañana hasta la noche.

