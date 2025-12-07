Comprar ropa en línea es emocionante, cómodo y, sobre todo, te permite acceder a miles de opciones que quizá no encontrarías en una tienda física. Sin embargo, uno de los mayores riesgos es equivocarse con la talla.

Para que no te suceda, en De Última te compartimos los mejores consejos para elegir un abrigo a tu medida y así no te tengas que preocupar por los cambios y devoluciones.

Conocer tus medidas de ropa te garantiza compras más seguras. Foto: Freepik

Leer también El look de invierno de María Chacón con culottes

¿Cómo medir la talla de la ropa?

Comprar en línea es una actividad común gracias a la posibilidad de acceder a miles de artículos desde una computadora o celular. A pesar de esto, un problema frecuente es escoger las medidas correctas de las prendas.

Para tomar elección acertada, las marcas ponen a disposición de los clientes guías de tallas que facilitan el proceso. Así que es importante aprender a leer estas tablas para comprar bien las blusas, camisas, jeans, chamarras y abrigos.

Estas guías ofrecen medidas para medir el cuerpo, ya sea de hombre o de mujer, y se basan en tres puntos estratégicos:

Circunferencia del pecho: es la medida que determina la talla final.

Circunferencia de cintura y cadera: ambas definen el ajuste del abrigo.

Largo de manga: mide desde el cuello, incluyendo el hombro, hasta el final de la manga.

Tomar en cuenta las medidas de estas áreas permite que el abrigo se adapte mejor al cuerpo y garantice comodidad, incluso si deseas llevar una jersey o un cárdigan debajo.

En cambio, escoger una talla incorrecta puede limitar tu movimiento, haciendo que la prenda sea rígida y, en el peor de los casos, que se rompa fácilmente.

Un abrigo cómodo depende de la medida correcta. Foto: Freepik

¿Cómo saber que talla de abrigo eres?

La manera más sencilla de conocer tu talla es midiéndote en casa. Por lo regular, las guías ofrecen estas tres proporciones en centímetros o pulgadas. Lo único que necesitas es una cinta métrica.

Ahora, para conocer la circunferencia del pecho, te recomendamos colocar la cinta métrica unos 2 cm por debajo de las axilas, sin apretarla demasiado. Calcula la medida usando blusa delgada, no lo hagas con un suéter grueso o el torso completamente desnudo.

Luego, mide el largo de tus brazos (desde el hombro hasta el comienzo de la muñeca) para asegurarte que las mangas del abrigo queden en la medida exacta: ni tan pequeñas que deben ver tu brazo, ni tan largas que tapen tu mano.

El último paso es medir el largo del cuerpo. Esto depende del tipo de abrigo que quieres comprar, pues hay algunos que quedan por debajo de los muslos y otros por debajo de la rodilla.

Una vez que tengas las tres medidas, revisa las guías de tallas de las marcas y selecciona la prenda más cercana.

Medirse en casa es una buena idea para conseguir la talla de abrigo ideal. Foto: Freepik

¿La talla de abrigo es igual en todas las marcas?

Otro punto a considerar es que, dependiendo del país de origen de la marca, puede haber diferencias en la lectura de las guías.

El portal especializado Dutch Label Shop explica que las tallas internacionales suelen representarse con letras: S para pequeño, M para mediano y L para grande.

Cuando aparece la letra X antes de la S (XS) o después de la M (XL), indica que la talla es extra pequeña o extra grande.

Pero en países específicos como Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, las tallas se expresan en números y sus equivalencias, por ejemplo:

XXS: 22 (México), 00 (E.U.A, Canadá), 2 (Gran Bretaña), 30 (Europa), 34 (Italia), 1 (Japón)

XS: 24 (México), 0 (E.U.A, Canadá), 4 (Gran Bretaña), 32 (Europa), 36 (Italia), 3 (Japón)

S: 26 (México), 2 (E.U.A, Canadá), 6 (Gran Bretaña), 34 (Europa), 38 (Italia), 5 (Japón)

S: 28 (México), 4 (E.U.A, Canadá), 8 (Gran Bretaña), 36 (Europa), 40 (Italia), 7 (Japón)

M: 30 (México), 6 (E.U.A,Canadá), 10 (Gran Bretaña), 38 (Europa), 42 (Italia), 9 (Japón)

M: 32 (México), 8 (E.U.A, Canadá), 12 (Gran Bretaña), 40 (Europa), 44 (Italia), 11 (Japón)

L: 34 (México), 10 (E.U.A, Canadá), 14 (Gran Bretaña), 42 (Europa), 46 (Italia), 13 (Japón)

L: 36 (México), 12 (E.U.A, Canadá), 16 (Gran Bretaña), 44 (Europa), 48 (Italia), 15 (Japón)

XL: 38 (México), 14 (E.U.A, Canadá), 18 (Gran Bretaña), 46 (Europa), 50 (Italia), 17 (Japón)

XXL: 40 (México), 16 (E.U.A, Canadá), 20 (Gran Bretaña, 48 (Europa), 52 (Italia), 19 (Japón)

3XL: 42 (México), 18 (E.U.A, Canadá), 22 (Gran Bretaña), 50 (Europa), 54 (Italia)

3XL: 44 (México), 20 (E.U.A., Canadá), 24 (Gran Bretaña), 52 (Europa), 56 (Italia)

Además, considera que las tallas de las marcas asiáticas suelen venir reducidas. Por eso, te recomendamos pedir una medida más a la habitual.

Con una revisión cuidadosa de las guías en Internet, comprar ropa en se vuelve una experiencia más segura y satisfactoria, permitiéndote lucir tu cuerpo y tu estilo con el máximo comfort.

Leer también El diseñador Dario Vitale deja la dirección creativa de Versace

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters