Un movimiento que sorprende en Milán. De acuerdo con WWD, Dario Vitale ha salido oficialmente de Versace, marcando uno de los giros más inesperados en el mapa creativo del lujo italiano este año.

Nombrado director creativo en marzo de 2025, ocupando el lugar de Donatella Versace, Vitale tenía la misión de rejuvenecer la identidad de la firma con un enfoque depurado, contemporáneo y profundamente conectado a la artesanía italiana, una visión que alcanzó a reflejar solo en sus primeras propuestas internas.

La salida ha generado sorpresa en Milán —donde la marca se preparaba para consolidar su nueva dirección— no solo por el corto tiempo de Vitale al frente de Versace, sino porque su nombramiento había sido visto como el inicio de un capítulo más joven, fresco y altamente estratégico para la firma fundada por Gianni Versace.

El diseñador italiano dejó la firma apenas meses después de asumir el cargo.

Personas familiarizadas con la salida aseguran que Vitale, nombrado director creativo, llevaba tiempo considerando oportunidades más allá del recién formado Prada Group, por lo que su permanencia en Versace nunca fue un plan definitivo. Esta lectura coincide con la información publicada por WWD, que señala que la decisión ha sido un proceso en curso desde hace semanas.

Versace entra en una fase de reacomodo

La marca no ha ofrecido razones oficiales, pero distintos medios especializados coinciden en que la salida se produce en un momento de reestructura profunda.

Vogue subraya que la casa ya venía ajustando su estructura creativa, además, Versace forma ahora parte del Prada Group, un movimiento corporativo que inevitablemente altera decisiones internas, incluidos roles directivos y creativos.

Lo que sigue para la casa italiana

Por ahora, no existe anuncio sobre quién tomará el mando creativo. Distintos medios señalan que la industria aguarda señales de hacia dónde se moverá Versace en un contexto en el que las casas italianas compiten por relevancia, frescura y una narrativa sólida. El vacío creativo deja abierta una pregunta clave para el futuro inmediato.

La salida de Dario Vitale vuelve a colocar a Versace en un punto de inflexión dentro del competitivo escenario del lujo italiano.

