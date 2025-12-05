La moda por los zapatos tipo "tabi" no para. Durante los últimos años, Nike ha presentado este diseño con su toque personal y totalmente deportivo, pues incluso fueron creados para darle comodidad total a los competidores de maratones en Kenia.

Hoy en De Última te presentamos las famosas Air Rift, que aparecieron por primera vez en 1996, y hasta la fecha siguen cautivando a los amantes de la moda alternativa y de los sneakers disruptivos.

Nike Air Rift unen el balletcore, comodidad y la ´punta tipo "pezuña". Foto: Nike

¿Cuál es la historia de los Nike Air Rift?

Para algunos, ver zapatos con la punta en forma de pezuña puede resultar extraño o incluso es motivo para cuestionar su funcionalidad. Sin embargo, este calzado es uno de los favoritos y más cómodos para los deportistas.

Conocidos como estilo "tabi", popularizados principalmente por marcas como Maison Margiela, se encuentran inspirados en los calcetines japoneses del mismo nombre. Dicha prenda se utiliza desde hace más de mil años y su nombre significa “bolsa para los pies”.

Originalmente fueron creados para usarse con las sandalias geta o zōri, las clásicas compañeras del kimono.

Con el tiempo, su silueta dejó de ser exclusiva en el Japón tradicional y comenzó a adaptarse a distintos tipos zapatos: botas. sneakers, flats, etcétera. Y no son incómodos, pues su apertura incrementa la fuerza en el dedo gordo del pie y agrega equilibrio dinámico.

Precisamente, las Nike Air Rift retoman estas características y las integran en una propuesta moderna con acabados en red, gamuza y hasta cuero.

Las Nike Air Rift son uno de los diseños más alternativos de la marca. Foto: Nike

¿Cuánto cuestan los sneakers Nike Air Rift?

Estos sneakers llevan años dentro de la marca deportiva, pero vuelven a ser descubiertos gracias a los mamantes de la moda asiática, particularmente, dentro de estilos como el "japandi".

En su portal, Nike los describe como el calzado ideal para quienes desean sentirse "sin zapatos". Tomando como base el diseño original de 1996, permite que los pies se muevan de manera natural.

Y otra de sus ventajas es la amortiguación en la planta, que es otorgada por la suela de goma y su capacidad de tracción en distintos tipos de suelos; mientras que las correas ajustables (de velcro) abrazan el empeine suavemente.

Su precio va desde los $2,799; aunque también hay versiones con cuero que alcanzan los $3,299. En sitios especializados de sneakers incluso se venden diseños exclusivos que rondan los $7,500.

Comodidad y estética moderna en las Nike Air Rift. Foto: Nike

Con su mezcla de diseño japonés, estética minimalista y una sensación ligera al caminar, las Nike Air Rift son una opción para tener en el armario disfrutas expresar tu personalidad a través del calzado.

