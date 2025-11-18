El otoño siempre trae cambios inesperados entre las celebridades. Uno de los más sorprendentes fue el de Loreto Peralta, quien dejó atrás el clásico rubio para convertirse en castaña.

Específicamente, la actriz eligió un cambio “expensive brunette”. Si quieres saber en qué consiste esta tendencia de coloración, aquí te damos los detalles.

Loreto Peralta con su nuevo look castaño. Foto: Instagram @loretoperalta

Loreto Peralta y su nuevo look de cabello expensive brunette

El rubio que Loreto Peralta llevó por muchos destacaba por su capacidad para iluminar el rostro, mediante reflejos dorados y blancos. Este tipo de look le daba una apariencia juvenil, pues suavizaba sus facciones.

Pero con su nuevo tinte brunette, la actriz ahora se ve más elegante y madura, lo que se adapta con el tipo de papeles que actualmente realiza en la televisión, revistas y hasta pasarelas.

De manera particular, la modelo se inclinó por un castaño cálido con reflejos dorados en la parte inferior. Dicha selección le ha dado un efecto de profundidad a su cabello, al mismo tiempo que enmarca su rostro y lo hace lucir el doble de saludable.

Tal como se aprecia en sus fotos de Instagram, este color se caracteriza por sombras en la zona de la raíz y matices claros hacia los medios, técnica que es descrita por el blog de L’Oréal Paris como "expensive brunette". Además, una de sus principales ventajas es que genera un acabado “pulido” natural.

Loreto Peralta sorprendió a sus fans con este cambio de look, más elegante y maduro. Foto: Instagram @loretoperalta

¿Por qué el cabello castaño es tendencia este otoño-invierno 2025?

El brunette o castaño se ha convertido en uno de los tonos más demandados del otoño-invierno 2025, ello gracias a su versatilidad y su facilidad para adaptarse a distintos tonos de piel.

Según el blog de Wella Professionals, los tintes castaños cálidos aportan dinamismo, mientras que los fríos crean una apariencia sobria y elegante, dando lugar a matices compatibles con todos los tipos de cabello.

Otra de sus ventajas es que permiten conservar un color brillante y multidimensional, sin retoques tan frecuentes como los que requiere el rubio. Así que si buscas un color de bajo mantenimiento, el brunette es para ti.

La transición de Loreto Peralta de blondie a brunette representa todo lo que es esta tendencia de la temporada: versatilidad, confianza y sutileza. ¿Te animarías a probarla?

