El pelo gris suele ser más seco, áspero y propenso a la oxidación, lo que provoca tonos amarillentos y una apariencia opaca en la melena.

Esto ha llevado a especialistas en cuidado capilar a desarrollar técnicas y rutinas específicas que permiten realzar la luminosidad del cabello con canas sin recurrir a tintes o procesos químicos. Por eso, en De Última te contamos cuáles son las recomendaciones más efectivas.

¿Por qué las canas tienden a perder brillo con facilidad?

El pelo canoso cambia no solo en color, sino también en estructura. De acuerdo con la Clínica de Freitas, la pérdida de melanina vuelve la fibra capilar más rígida, porosa y poco manejable. Esa combinación afecta directamente la forma en que la luz se refleja sobre la superficie del cabello, causando un efecto apagado que normalmente no ocurre en cabellos pigmentados.

Las canas requieren una hidratación constante para mantener su brillo natural. Foto: Freepik

Además, factores como la exposición solar intensa, el uso constante de herramientas de calor, la acumulación de productos y los lavados con shampoos agresivos agravan la opacidad.

Otro punto relevante es el comportamiento desigual de las primeras canas. Muchas aparecen inicialmente en las sienes o alrededor de la línea frontal, lo que puede provocar una apariencia con parches si no se equilibra con productos matizadores o formas de corte que distribuyan mejor la luz.

¿Qué cuidados son útiles para lucir canas brillantes y uniformes?

Según el blog de Revlon Professional, la hidratación profunda es el primer paso para suavizar la textura. Además, usar shampoos nutritivos, acondicionadores sin sulfatos y mascarillas semanales ayudan a mantener la fibra flexible y resistente.

La matización es otro paso indispensable. Los shampoos violetas, utilizados una o dos veces por semana, neutralizan los tonos amarillos que aparecen con el tiempo y aportan un acabado más limpio y uniforme.

Estos productos deben usarse con moderación para evitar resecar el cabello, ya que su función es corregir el tono más que hidratar. Por otra parte, la protección solar también resulta fundamental. El sol oxida las canas con mayor rapidez que el cabello pigmentado, provocando ese tono amarillento que muchas personas desean evitar.

Para evitar el tono amarillo, hay que proteger e higienizar el cabello. Foto: Freepik

Para reducir este efecto, se recomienda utilizar protectores capilares con filtros UV o cubrir el cabello con sombrero en días muy soleados. Asimismo, limitar el uso de planchas y secadoras ayuda a conservar la hidratación interna de la fibra.

El corte de cabello influye también en la percepción general del brillo. Por ello, se sugiere eliminar volumen del cabello cada seis u ocho semanas para mantener un acabado fresco.

Remedio casero para dar brillo al pelo con canas

En cuanto a remedios naturales, una opción es hacer una mezcla de romero y bicarbonato. Según la Clínica de Freitas, el bicarbonato ayuda a eliminar residuos que opacan el cabello, mientras que el romero aporta antioxidantes y un brillo suave gracias a su acción estimulante sobre el cuero cabelludo.

Con estas técnicas podrás mantener tu melena plateada brillante y llena de vida.

