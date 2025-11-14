Las playas de Río de Janeiro motivaron a la conductora Martha Debayle a sacar del guardarropa un look que no pasó desapercibido. A los pocos minutos de mostrarlo en redes sociales, sus seguidores cayeron rendidos y no dudaron en preguntarle dónde comprarlo.

Si tú también quieres saber, en De Última te contamos los detalles porque tanto el top de escote hexagonal como la falda pueden ser un acierto en tus próximas vacaciones.

Martha Debayle apostó por un escote poco común en las prendas de playa. Foto: Instagram @marthadebayle

Martha de Debayle derrocha belleza con su conjunto para la playa

En un escenario paradisíaco y con el sol rozando su piel, a través de un Reel de Instagram, Martha Debayle compartió con sus seguidores su visita a las hermosas playas de Río de Janeiro, Brasil.

La conductora indicó que se encuentra en una misión muy especial y pronto dará más detalles. Sin embargo, sus fanáticos destacaron lo bien que lucía con su atuendo de top, falda maxi y unos lentes estilo aviador.

En particular, el conjunto llamó la atención por su patrón de rayas blancas y rojas. Además, el escote del top tenía un corte hexagonal, forma que es muy poco común en las prendas para la playa.

Y aunque parecía un vestido, lo cierto es que este tipo de prendas se prestan para jugar y llevarlas de distintas maneras, ya sea juntas o separadas y combinadas con pantalones, faldas y hasta shorts.

¿De qué marca es el conjunto de Martha de Debayle?

Ambas piezas pertenecen a la marca brasileña Farm Rio, fundada en 1997, que se ha popularizado por sus coloridos estampados inspirados en la naturaleza y en la cultura del país.

Con un estilo que celebra la alegría, la vibración tropical, el trabajo artesanal y la conexión con el entorno, tanto el top como la falda aportaron una vibra fresca y relajada al atuendo de Martha Debayle.

El estampado es descrito por la marca como "tipo palmera". De manera específica, el top cuenta con unos tirantes ajustables y escote hexagonal; y como dato extra, forma parte de la colección FARM Rio original Verano 26.

Mientras que la falda en caída amplia, con el mismo estampado de palmeras, tiene una franja ajustada en la cintura y posteriormente comienza su corte fluido, lo que le da movimiento.

Este conjunto se puede comprar por separado, pero si se adquiere completo su valor asciende a los $2,000.

Este conjunto de Martha Debayle tiene un estampado tipo palmera. Foto: Farm Rio Brasil

El look playero de Martha Debayle no solo dejó ver su elegancia aún en climas extremos, sino también su habilidad para imponer un estilo entre su comunidad de seguidores y los aficionados de la moda.

