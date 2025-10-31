Halloween es el momento ideal para dejar volar la creatividad y divertirse con un buen disfraz. Entre los famosos esto no es la excepción: cada año sorprenden con propuestas llenas de ingenio, maquillaje detallado y vestuarios que transforman por completo su imagen.

En De Última te mostramos los impactantes disfraces de Ary Tenorio y Martha Debayle, quienes demostraron que son las mejor vestidas de la temporada.

Ary Tenorio y Martha Debayle son las protagonistas de este Halloween 2025. Fotos: Instagram @marthadebayle / @arianny.tenorio

¿De qué se disfrazó Ary Tenorio para Halloween 2025?

Un disfraz puede tomar inspiración de cualquier elemento: personajes de películas, caricaturas, memes o incluso de los monstruos clásicos. Lo esencial es el esfuerzo detrás de su preparación y, sobre todo, la seguridad con la que se luce.

Ese es el caso de Ary Tenorio, creadora de contenido de estilo de vida e influencer de viajes, quien este año dio una lección de creatividad y producción en sus redes sociales.

Desde un baño blanco, con una ampolleta colgante y la espalda marcada por cicatrices simuladas, presentó su versión de la protagonista joven de la película "La Sustancia".

Con un bañador rosa brillante, coleta alta, calentadores y tenis, la influencer recreó a la perfección el look de la versión rejuvenecida de Elisabeth Sparkle, la celebridad en decadencia que, en el filme, consume un suero del mercado negro para obtener una versión más joven de sí misma.

Con un look inspirado en La Sustancia, Ary Tenorio apostó por el body horror y una producción digna de cine. Foto: Instagram @arianny.tenorio

Mostrando un físico tonificado y apoyada por maquillaje y efectos visuales, Ary Tenorio reinterpretó una de las escenas más comentadas de la cinta. Todo acompañado del tema “Pump It”, que musicaliza uno de los momentos más intensos de la historia.

Para su transformación, la también empresaria fue maquillada por Camila Trujillo, mientras que la edición de fotos estuvo a cargo de @thehelderpenaloza y @imageniers.

Una propuesta creativa que mezcla moda, maquillaje y narrativa cinematográfica desde el universo de La Sustancia. Foto: Instagram @arianny.tenorio

¿Qué personaje eligió Martha Debayle para Halloween 2025?

Con una producción tan cuidada como la propuesta de Ary Tenorio, Martha Debayle no se quedó atrás en su disfraz de Halloween, caracterizándose como una de las villanas más emblemáticas de la animación: Úrsula, personaje de "La Sirenita".

Gracias al maquillaje de efectos especiales realizado por @dnfx_studio y @chentechapitas, Martha logró una versión impactante y moderna de la célebre villana.

La producción se completó con la edición de video de @ivanaguirrefotografo y un vestuario diseñado por @kireydiazc, que elevó el look a un nivel cinematográfico.

Martha Debayle llevó a Úrsula al mundo real con una caracterización llena de efectos especiales y producción detallada. Foto: Instagram @marthadebayle

En Instagram, la presentadora compartió que eligió a Úrsula porque siempre le han fascinado las mujeres con voz. “Las que dicen lo que piensan, las que no piden permiso para ocupar espacio, las que entienden que expresarse también es un acto de libertad", dijo.

Con este mensaje, Martha Debayle animó a sus seguidores a mostrar sus propios disfraces de Halloween. Y una vez más, os demostró por qué se consolida entre las mejor vestidas de la temporada, dando un significado poderoso a su elección y ofreciendo una reflexión que acompaña su caracterización.

La conductora apostó por una versión poderosa de la villana, acompañada de un mensaje sobre voz y libertad. Foto:Instagram @marthadebayle

Entre maquillaje profesional, edición y vestuario al detalle, las dos famosas se posicionaron como las favoritas del público este Halloween 2025.

