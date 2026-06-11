TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - A cuatro días del bloqueo a la planta de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos, (Pemex), ubicada en las afueras de Tuxtla Gutiérrez, por docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), el desabasto de combustible se resiente en Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades de Chiapas.

Los municipios de la región Metropolitana o Centro, Berriozábal, Chiapa de Corzo, San Fernando, Ocozocoautla de Espinosa y otros, que dependen del suministro de la terminal de Pemex, ubicada en el ejido Plan de Ayala, en la zona poniente de esta ciudad, padecen también la merma de los carburantes.

Encargados del despacho de gasolina, transportistas y automovilistas informaron que decenas de gasolineras en esta ciudad agotaron en horas recientes sus reservas de combustible y optaron por cerrar sus actividades.

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El público consumidor empujado por las compras de pánico agotó la gasolina magna Otras gasolineras, que nada más expenden gasolina premium, aumentaron a dos pesos más el costo.

Fuera de la región Metropolitana, ciudades como San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Tapachula, padecen también la falta de gasolina.

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En esas ciudades, asentadas en las regiones Altos, Frontera y Soconusco, se reportan problemas de abastecimiento con largas filas de automovilistas debido a la incertidumbre por la adquisición de combustibles y las dificultades que podrían enfrentar en las próximas horas.

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El cierre de la planta proveedora de Pemex, es parte de la estrategia de presión regional impulsada por la CNTE.

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Los maestros exigen el diálogo directo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la comisión negociadora nacional de la Coordinadora.

La demanda central es la abrogación de la reforma educativa y de la ley del ISSSTE, incluidas las de orden salarial y del sistema de pensiones.

La ocupación de la instalación de Pemex, cercada por carpas y autos del magisterio, mantiene varados vehículos pipas de la paraestatal que venían con combustible de otras regiones del Sureste, al surtido de dicha, así como camiones de carga y transporte público.

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