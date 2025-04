La modelo y empresaria mexicana Michelle Salas es un referente de estilo. Suele usar prendas clásicas y en tendencia de una manera única, además, viste las marcas de lujo más destacadas del momento.

Esta vez, sorprendió a sus seguidores en Instagram con un cambio de look. El día de ayer compartió historias desde el salón de belleza donde le tiñeron el cabello con un tono en tendencia. Expresó: “Llevo años que no me hacía este color y la verdad es que no me había atrevido… Estoy demasiado contenta”.

En sus redes sociales escribió: “Blonde era: archived”, así que deja el estilo rubio en el pasado, al menos por una etapa. A su vez, cuando mostró el resultado, comentó que seguramente el nuevo color se irá aclarando con las lavadas y van a ir saliendo algunos highlights.

Michelle Salas luce el tono castaño en tendencia

Con el impulso del Mocha Mousse como color del año 2025, los tonos tierra se imponen en las tendencias de belleza y moda. En cuanto a la coloración, hay un auge de tonalidades castañas que conquistan a quienes no desean tonos tan claros como un rubio ni tan oscuros como el negro.

El estilista que está detrás del cambio de look de Salas es Gio Miranda, basado en Miami, quien definió este color como un “Soft Brunette”. Es un tono castaño claro, que también podemos identificar como el famoso tinte chocolate, que queda muy bien a las morenas.

Como Michelle tenía el pelo rubio, es posible que se presenten algunas luces doradas con el tiempo. Foto: Especial

Este color de pelo, en el caso de Michelle Salas, resalta el tono marrón de sus ojos.

El cambio no estaría completo sin un corte de cabello. La modelo mexicana se despojó de algunos centímetros de pelo, pero mantuvo el largo de su melena. Ahora luce un nuevo corte en capas con flequillo largo, realizado por Dafne Evangelista.

Un tono chocolate claro es ideal para la primavera 2025. Foto: Especial

En las imágenes que compartió, Michelle posa con un maquillaje natural con tonos tierra en ojos, rosa suave en mejillas y nude rosa en labios. Mantuvo sus cejas solo un poco más oscuras que el cabello, con efecto laminado en tendencia.

¿Quieres unirte al ‘team’ de las chicas de cabello castaño en la primavera de 2025? No dudes en inspirarte en el nuevo look de Michelle Salas, pero consulta a tu estilista cuál es el tono de castaño exacto que mejor te queda a ti, según tu tez y la base de tu pelo.

