Lograr que la manicura luzca bien por más tiempo no depende solo del esmalte de uñas o del color elegido. De acuerdo con el blog de Essie, la preparación previa de la uña es un paso clave en cualquier manicura, tanto profesional como en casa.

En este contexto, el vinagre ha sido el protagonista para la preparación del esmaltado, utilizado para limpiar la superficie de la uña antes de aplicar la base y el color.

¿Qué beneficios tiene el vinagre en la manicura?

Según el blog de NailKnowledge, el vinagre ayuda a eliminar grasa natural, humedad y residuos que quedan en la uña incluso después de lavarnos las manos.

Esta limpieza permite que el esmalte se adhiera de mejor manera, lo que puede ayudar a que la manicura dure más tiempo sin levantarse en las puntas. El blog de Essie explica que este efecto se debe a que el vinagre actúa como un desengrasante en las uñas.

Una uña limpia y sin grasa ayuda a que el esmalte se adhiera mejor desde la primera aplicación. Foto: Freepik

Leer también: Diseños de uñas cortas para Navidad

Además, señala que su uso ocasional puede ayudar a disminuir el tono amarillento causado por el uso constante de esmaltes, ya que arrastra los pigmentos superficiales sin alterar la estructura natural de la uña.

Para aplicarlo, el vinagre debe usarse únicamente como paso previo y nunca mezclarse dentro del frasco de esmalte. La forma correcta consiste en limpiar las uñas, humedecer un algodón con vinagre blanco y pasarlo suavemente por cada uña.

Después, deja secar al aire sin enjuagar y continúa con la aplicación de la base y el esmalte como de costumbre. Este método cumple una función similar a los productos deshidratadores que se utilizan en salones de manicura.

¿Qué precauciones se deben tomar al usar vinagre en las uñas?

El blog de Essie advierte que el vinagre es un producto ácido y su uso frecuente puede provocar resequedad en la uña y la piel de los dedos. Por esta razón, se recomienda utilizarlo solo de manera ocasional y evitarlo si hay grietas, heridas o sensibilidad en estas zonas.

Usado con moderación, el vinagre ayuda a retirar residuos y pigmentos acumulados en la uña. Foto: Freepik

También se recomienda no aplicarlo de forma diaria o utilizarlo como sustituto de tratamientos profesionales para problemas como hongos o alteraciones persistentes en la uña.

¡Ya lo sabes! El vinagre puede formar parte de la preparación de la manicura cuando se usa con moderación y de forma correcta. ¿Te animas a probarlo?

Leer también: Para qué sirve aplicar bicarbonato de sodio y romero en las canas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters