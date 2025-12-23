El inicio del 2026 trae consigo una de las temporadas más esperadas: las rebajas en tiendas de ropa. Este periodo se caracteriza por la salida de colecciones invernales, la rotación de inventarios y una mayor actividad en centros comerciales y plataformas de venta en línea.

Debido a los descuentos y promociones, aumenta el flujo de compradores interesados en prendas funcionales y versátiles, pero sobre todo el deseo por conseguirlas a un precio menor del convencional.

Si quieres saber cuándo comienzan en México, sigue leyendo.

Las tiendas de ropa adelantan descuentos de invierno para liberar colecciones y dar paso a nuevas temporadas. Foto: Pexels

¿Cuándo son las rebajas de invierno en las tiendas de ropa de México?

Las rebajas de invierno suelen arrancar entre finales de diciembre y los primeros días de enero, aunque las fechas varían según la marca y el canal de venta.

Por ejemplo, aproximadamente, Zara, Pull&Bear, Bershka y Stradivarius comienzan las rebajas online en la noche del 6 de enero, y en tiendas físicas a partir del 7 de enero.

Mientras que el Palacio de Hierro suele lanzar promociones desde el 25 de diciembre, y Coppel inicia en la segunda semana de enero, extendiéndose hasta finales del mes o inicios de febrero, dependiendo de la disponibilidad de inventario.

Asimismo, H&M arranca las promociones desde el 28 de diciembre para miembros de suscripción, con descuentos que alcanzan hasta el 60%. En tanto que C&A y Suburbia arrancan entre el 1 y el 6 de enero, con promociones atractivas para todos los presupuestos.

Por lo general, las tiendas departamentales y grandes grupos como Inditex concentran sus mayores rebajas durante las primeras tres semanas del año, cuando el stock de prendas es amplio y, al mismo tiempo, como una medida para ayudar a sus clientes a sobrellevar la "cuesta de enero".

Las rebajas de invierno permiten adquirir ropa con precios más accesibles. Foto: Freepik

¿Qué ropa conviene comprar durante las rebajas de invierno?

Como lo mencionamos anteriormente, las rebajas de invierno se enfocan en prendas diseñadas para el frío. Según el blog de Coppel, son la ocasión perfecta para adquirir suéteres, chamarras acolchadas, abrigos ligeros, ropa térmica y básicos de algodón grueso.

No esperes encontrar algo de última temporada, pues recuerda que el objetivo de las marcas es sacar el inventario y ofrecerlo a precios más atractivos que cuando se lanzaron originalmente las colecciones.

Conocer las fechas, las marcas participantes y el tipo de prendas con mayores descuentos permite tomar mejores decisiones y aprovechar al máximo una de las temporadas más esperadas del siguiente año.

