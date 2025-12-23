Las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina y llegan con cenas, reuniones y brindis que merecen un look especial, pero no siempre el tiempo (ni las ganas) alcanzan para un peinado elaborado. La buena noticia es que no necesitas ser experta ni pasar horas frente al espejo para verte arreglada y con estilo. Esta temporada, los peinados sencillos, pulidos y con aire 'effortless' son los favoritos.

La clave está en trabajar con la textura natural del cabello, usar accesorios estratégicos y apostar por acabados limpios. Desde recogidos relajados hasta estilos sueltos con pequeños detalles, estos peinados funcionan tanto para Navidad como para Año Nuevo y se adaptan a distintos largos de pelo. Lo mejor: todos se pueden hacer en pocos minutos y con herramientas que ya tienes en casa.

Peinados para Navidad y Año Nuevo

1. Raya en medio con acabado pulido

Un peinado minimalista que nunca falla. Basta con marcar la raya en medio y alisar ligeramente el cabello para lograr un efecto pulido y elegante. Funciona perfecto con bob, lob o cabello corto recto, y se ve increíble con maquillaje protagonista o accesorios llamativos.

Sleek y minimalista: raya en medio con acabado pulido para un look elegante. Foto: Instagram @lailaysota

Cómo hacerlo fácil: aplica crema o aceite ligero en medios y puntas y pasa la plancha solo donde sea necesario.

Tip extra: sujétalo detrás de las orejas con pasadores metálicos para darle un toque festivo.

Ideal para: cabello corto y medio.

2. Chongo bajo relajado

Este peinado es un clásico de las fiestas porque es elegante sin verse rígido. El chongo bajo, ligeramente despeinado, aporta sofisticación inmediata y deja el rostro despejado.

Chongo relajado ligeramente despeinado. Foto: Instagram @lilyjamesofficial

Cómo hacerlo fácil: recoge el cabello a la altura de la nuca, enróllalo y fija con ligas o pasadores. No busques perfección.

Tip extra: deja mechones sueltos al frente para un acabado más natural.

Ideal para: cabello medio y largo.

3. Cabello suelto con ondas suaves

Las ondas suaves dan movimiento y un aire festivo sin esfuerzo. Este peinado es perfecto si quieres llevar el cabello suelto pero con un twist especial.

Ondas suaves y naturales que aportan movimiento. Foto: Instagram @marderegil._

Cómo hacerlo fácil: usa una tenaza o plancha en secciones grandes, sin marcar demasiado.

Tip extra: termina con spray texturizante para que las ondas se vean naturales y duren más.

Ideal para: cabello medio y largo.

4. Medio chongo con ondas

El peinado con medio chongo regresa cada temporada porque es práctico, favorecedor y muy fácil. Eleva el look sin quitar protagonismo al largo del cabello.

Semirecogido con volumen ligero, un peinado chic y elegante. Foto: Instagram @renatocampora

Cómo hacerlo fácil: toma la parte superior del cabello, crea un chongo y sujeta con liga o pinza. Puedes crear ondas suaves en el pelo que queda suelto.

Tip extra: usa un accesorio especial (moño, pasador o scrunchie) para darle vibe festiva.

Ideal para: cabello medio y largo.

5. Coleta baja con raya marcada

Elegante, moderna y rapidísima. La coleta baja con raya definida es perfecta si buscas un look limpio y sofisticado que combine con cualquier outfit.

Coleta baja con raya definida. Foto: Instagram @blakelively

Cómo hacerlo fácil: marca la raya (al centro o de lado), recoge el cabello a la altura de la nuca y fija con spray.

Tip extra: tapa la liga con un mechón de cabello para un acabado más pulido.

Ideal para: todo tipo de cabello.

Al final, los peinados fáciles para Navidad y Año Nuevo son los que respetan tu estilo, se adaptan a tu rutina y te hacen sentir cómoda. Porque en las fiestas, lo más importantes es disfrutar... y no pasar horas frente al espejo.

