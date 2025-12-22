Más Información
The American School Foundation (Colegio Americano) da un paso adelante en la educación con aulas de alto rendimiento y formación humana
Las joyas no solo tienen el poder de realzar cualquier look, sino también de atesorar momentos importantes. Es por ello que estas piezas adquieren un significado especial durante la temporada de fiestas, además de que ayudan a expresar el estilo personal.
Al igual que en la moda, cada vez hay más libertad a la hora de utilizar joyería. "Entre las reglas que se han roto está la combinación de metales, por ejemplo, plata con oro. Hoy no es necesario que las piezas hagan match, o sea, que los aretes combinen con el dije, o éste con el anillo, o la pulsera con el collar", señala el creador mexicano Mauricio Serrano.
Lo mismo sucede al combinar las joyas con la ropa. Firmas como Chanel y Versace demuestran que la mezcla de oro con negro puede verse tan elegante como se desee, mientras que Prada y Miu Miu dan prueba de las piedras y los brillos no están reservados únicamente para los eventos de noche y pueden llevarse durante el día.
Cómo llevar las joyas con tus looks de fiesta en 2025
"Esta temporada, la tendencia se inclina hacia las piezas chunky: joyas grandes, con volumen. Este concepto se presenta en aretes, prendedores, anillos, brazaletes o cuffs, los cuales permiten lucir el esplendor de los metales. También se observa en collares o cadenas largas con dijes", indica el diseñador de joyería.
Pero, de igual manera, hay cabida para las piezas de menor tamaño. Lo ideal es complementar aquellas de tamaño robusto con joyas más pequeñas para dar un acento personal, por ejemplo, en juegos de anillos, cadenas de distintos largos y gruesos, o llevar múltiples aretes en la oreja.
Las colecciones festivas de marcas como Pandora, Tous o Swarovski no solo se enfocan en el brillo de las piezas (dado por los mismos metales o brillantes), sino también en el color, a través de piedras en tonalidades de otoño, como verde esmeralda, rojo rubí o borgoña. Cuando se mezclan ambos elementos se logra dar un brillo especial a cualquier atuendo de fiesta.
Guía de compras
Imán de miradas
Estos pendientes bitono están fabricados con plata 925 y tienen un baño de oro de 18 quilates. Son un gran complemento para vestidos de noche, blusas blancas y blazers.
- Marca: Mauricio Serrano Jewelry
- Precio: 2,850 pesos
- Dónde: mauricioserrano.com
Elegancia a la mano
Pulsera con diseño de cuentas redondeadas, fabricada con aleación de metales bañados de oro. Puede combinarse tanto con un top casual como con un vestido de tipo lencero.
- Marca: Uno de 50
- Precio: 3,669 pesos
- Dónde: elpalaciodehierro.com
Al estilo de Ariana Grande
Collar con baño de rodio, perlas brillantes y cristal en forma de corazón. Es perfecto para lucir en ocasiones especiales, acompañado de un vestido negro de escote cuadrado.
- Marca: Swarovski
- Precio: 11,500 pesos
- Dónde: Antara Fashion Mall
Como anillo al dedo
Anillo de diseño ondulado y robusto, con baño de oro de 14 quilates. Se recomienda utilizarlo con otras piezas de menor tamaño para que no pierda protagonismo en el look.
- Marca: Pandora
- Precio: 6,095 pesos
- Dónde: mx.pandora.net
Un acento discreto
Ideal para llevar en reuniones casuales, esta pulsera elástica aporta un toque de brillo discreto. Está elaborada con material textil y motivo de oso de plata con baño de oro.
- Marca: Tous
- Precio: 2,500 pesos
- Dónde: tous.com/mx-es
