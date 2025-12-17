La actriz Renata Notni vuelve a confirmar que el vestido lencero sigue siendo uno de los grandes protagonistas de las fiestas decembrinas. En una imagen reciente, la actriz apuesta por un diseño negro de líneas limpias y espíritu minimalista, demostrando que menos sigue siendo más cuando se trata de elegancia nocturna.

Renata Notni luce sofisticado vestido lencero

El look de Renata Notni destaca por su silueta fluida que cae hasta el piso, alargando visualmente la figura y aportando un aire sofisticado sin esfuerzo. El vestido lencero presenta un delicado juego de transparencias que añade sensualidad de forma sutil, sin caer en excesos.

El escote profundo en la espalda —en forma de V— se convierte en el punto focal del estilismo. Este detalle no solo eleva el diseño, sino que lo vuelve perfecto para eventos nocturnos, cenas formales o celebraciones de fin de año.

Minimalismo sensual: el slip dress de Renata Notni confirma que el estilo lencero es clave esta temporada. Foto: Instagram @rennotni

Renata complementa el outfit con accesorios discretos pero poderosos: una bolsa negra de Bvlgari, que refuerza el carácter elegante del conjunto, y joyería mínima de la misma firma que no compite con el vestido, sino que lo acompaña. El beauty look, natural y pulido, deja que la prenda sea la verdadera protagonista.

El look se complementa con una bolsa negra de Bvlgari, un acento sofisticado que eleva el vestido lencero. Foto: Instagram @rennotni

El vestido lencero, inspirado en la estética de los noventa, regresa cada temporada navideña por una razón clara: es versátil, favorecedor y fácil de adaptar según el styling. Puede llevarse con sandalias minimalistas, tacones metálicos o incluso con un blazer estructurado si se busca un giro más moderno.

Guía de compras: vestidos lenceros para las fiestas

Si el vestido lencero de Renata Notni te hizo pensar en tu próximo look de fiesta, estas opciones replican esa estética elegante, sensual y atemporal, pero en versiones accesibles. Puedes sumar medias para el frío, sobre todo si eliges uno mini, así como un abrigo clásico o chamarra efecto pelo. Las botas altas también pueden protegerte con estilo en algunos looks con esta pieza.

Vestido lencero corto

Para quienes prefieren una versión más juvenil y fresca, Stradivarius ofrece un vestido lencero corto confeccionado en tejido satinado, con escote en V y tirantes finos ajustables. El detalle de encaje combinado a tono y el bajo fluido y asimétrico lo hacen perfecto para posadas, fiestas entre amigas o celebraciones más relajadas. Se cierra con cremallera oculta en la espalda para un acabado limpio.

Versión corta y juvenil; el vestido lencero de Stradivarius con encaje es perfecto para las posadas. Foto: Stradivarius

Precio aproximado: $899 MXN

Dónde comprar: Stradivarius México

Vestido satinado con encaje

Zara propone un vestido satinado de escote pico con tirantes finos, enriquecido con un delicado aplique de encaje que aporta un aire femenino y sofisticado. El bajo asimétrico con abertura suma movimiento y lo convierte en una pieza perfecta para fiestas nocturnas o cenas formales. Es ideal para llevar con sandalias de tacón fino o stilettos clásicos.

Vestido satinado con encaje y abertura asimétrica, ideal para recrear el efecto lencero. Foto: Zara

Precio aproximado: $1,499 MXN

Dónde comprar: Zara México

Vestido lencero midi

Este diseño de Mango eleva el concepto del slip dress con una silueta recta y un tejido satinado que cae de forma impecable. El escote en pico, los tirantes finos y la espalda abierta con tira crean un balance perfecto entre sensualidad y elegancia. Los detalles de encaje y la abertura lateral en el bajo lo convierten en una opción ideal para eventos más formales o celebraciones de noche.

Mango eleva el slip dress con un diseño midi satinado, espalda abierta y detalles de encaje. Foto: Mango

Precio aproximado: $4,299 MXN

Dónde comprar: Mango México

El vestido lencero se consolida, una vez más, como el aliado infalible de las fiestas: elegante, sensual y siempre en tendencia.

