Lily Collins volvió a demostrar por qué es una de las celebridades con el estilo más pulido de Hollywood. Durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la actriz llevó un look que mezcla sensualidad, dramatismo, minimalismo y moda con intención.
A diferencia de sus estilismos más dulces o parisinos —influenciados por su papel en "Emily in Paris"—, esta vez apostó por una estética más audaz y nocturna, dominada por transparencias estratégicas y líneas arquitectónicas que elevaron el clásico vestido negro.
El vestido de Lily Collins: transparencias estratégicas
El protagonista del look fue un vestido de transparencias firmado por Fendi, un diseño de la colección otoño-invierno 1997 creado por Karl Lagerfeld durante su etapa en la Maison.
La pieza tiene paneles de gasa translúcida y cortes geométricos que estilizan la silueta sin caer en el exceso. La mezcla entre lo lencero y lo estructural lo convierte en uno de los outfits más icónicos de la actriz, especialmente por cómo combina sensualidad con elegancia en el punto exacto.
Para reforzar la vibra glam, Lily sumó un abrigo negro de plumas, que llevó sobre los hombros en su salida del estudio, creando un contraste de texturas que añade dramatismo cinematográfico. Las botas altas de charol completaron la estética sofisticada, elongando la figura y aportando un guiño futurista.
Uno de los detalles más fotografiados fue la bolsa roja de Fendi. El toque de color vibrante rompió con la paleta oscura del conjunto y funcionó como acento perfecto para equilibrar el look. Los accesorios de Cartier, discretos pero lujosos, cerraron el conjunto sin competir con el vestido.
El beauty look
En cuanto al beauty look, Lily optó por un maquillaje luminoso y natural, dejando que el peinado: una melena recta, brillante y perfectamente pulida marcara la pauta.
