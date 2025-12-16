La edición española de la revista Elle reveló su rostro de portada del mes de enero de 2026. La publicación de moda comenzará el nuevo año con Georgina Rodríguez como personalidad destacada, una mujer que ha sabido construir un camino que la consolida como ícono de estilo.

Hasta ahora han compartido tres versiones de cubierta en sus redes sociales, dos de ellas en fotografía en blanco y negro, y la otro a todo color, donde destacan las prendas de temporada que llamaron nuestra atención y que forman parte de los armarios de invierno.

Georgina Rodríguez fue fotografiada por Juan KR. Foto: Instagram @georginagio

Georgina luce una chamarra de cuero negra y top con brillos, una dupla que crea contraste y equilibrio a la vez. Son piezas que se pueden lucir juntas —como ella demuestra—, pero también por separado, en días fríos y festivos.

Así es el look de invierno de Georgina Rodríguez en la portada de Elle

La chamarra de piel es la pieza del vestuario de Georgina Rodríguez que resalta a primera vista. Aunque está muy vinculada con estilos “rebeldes” como el rockero, lo cierto es que es una prenda que se ha convertido en básico de armario de personas de todos los estilos.

Georgina Rodríguez luce un estilo que está en el top de las tendencias. No se trata de un diseño clásico de ‘biker jacket’, entallado y a la cintura, sino de una propuesta con volumen, especialmente en las mangas. Recuerda que esta pieza está viviendo un gran momento en su versión oversize.

La chamarra de cuero se puede adaptar a looks de diferentes estilos. Foto: Instagram @georginagio

La chamarra de cuero puede mezclarse con prendas de otros estilos, así como lo plantea la influencer fashionista. Ella la lleva con un glamoroso body plateado que resplandece con su brillo y que es perfecto para la temporada de fiestas.

Aunque su atuendo no se muestra completamente en la toma fotográfica, se puede apreciar que Rodríguez luce estas dos piezas 'statement' con otras neutras para no recargar el look: una falda beige y cinturón café. Todas las prendas de ropa de la empresaria son de Gucci.

La prometida del futbolista Cristiano Ronaldo lleva un maquillaje con predominio de tonos suaves, destacan sobre todo sus labios en color nude, pero con acento de gloss, una tendencia que está en auge.

Las joyas de Georgina Rodríguez

Sus manos van a la cintura en la imagen de portada. Llevan la atención a sus manos, no solo por su manicura en blanco perlado, sino por su anillo de compromiso, el cual recibió en agosto de este año: una joya con diamante ovalado. Los otros anillos son de oro blanco, de la línea Ice Cube de la firma Chopard, la cual se caracteriza por tener un diseño geométrico, con facetas cuadradas.

Inspírate en el look de Georgina Rodríguez y suma una chamarra de cuero a tu look de fiesta esta temporada.

