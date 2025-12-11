Durante sus vacaciones invernales, Eiza González volvió a demostrar que no solo domina la alfombra roja, sino también el snow style. A través de sus redes sociales compartió una serie de looks de nieve que rápidamente se convirtieron en referencia para quienes están planeando escaparse al frío o simplemente quieren inspiración para vestir durante la temporada.

Eiza González comparte sus outfits invernales. Foto: Instagram @eizagonzalez

Lo interesante de estos outfits es que mezclan piezas prácticas—pensadas para bajas temperaturas—con un sello estético muy pulido, mostrando cómo se puede estar abrigada sin perder el toque fashion.

Eiza González apuesta por un top blanco y jeans clásicos

Este outfit es el más casual y relajado de todos. Lleva un top blanco ajustado que contrasta con el escenario nevado, combinado con unos jeans de mezclilla rectos y guantes acolchados en tono gris. El detalle que armoniza todo el conjunto es un gorrito en tono azul claro —casi hielo— que aporta un punto de color sutil y favorecedor frente al blanco del paisaje.

Eiza combina top blanco, jeans rectos y un gorrito azul claro para un look casual perfecto para el frío. Foto: Instagram @eizagonzalez

El resultado es fresco, juvenil y práctico para esos días en los que quieres disfrutar del exterior sin ir demasiado abrigada. Es la definición perfecta de 'snow chic' sin esfuerzo.

El total black invernal de Eiza González

Uno de los looks de nive más impactantes es su apuesta en negro de pies a cabeza. Se trata de un conjunto térmico completamente ajustado que estiliza la silueta y funciona como base ideal para el clima. Sobre él añade una chamarra puffer negra con acabado brillante y un gorro tejido grueso que hace match con la paleta monocromática.

La actriz luce un conjunto térmico negro ideal para actividades en la nieve. Foto: Instagram @eizagonzalez

Este look demuestra cómo Eiza transforma un outfit completamente funcional en algo sofisticado, jugando con texturas y capas para lograr un resultado moderno y elegante.

El cozy set café

El look más cómodo que compartió es un conjunto café de punto, perfecto para descansar en el interior del alojamiento después de un día frío. Lo combina con botas afelpadas que refuerzan el vibe cálido y hogareño.

Un look cozy en tonos café, ideal para disfrutar del paisaje desde la comodidad de la cabaña. Foto: Instagram @eizagonzalez

Este estilo coincide con la tendencia quiet luxury, enfocada en prendas suaves, tonos neutros y siluetas relajadas.

