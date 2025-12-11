Pandora celebró la llegada de la temporada navideña con un evento exclusivo en Casa del Lago Juan José Arreola, en el Bosque de Chapultepec.

La marca transformó el espacio en una atmósfera cálida y brillante, con luces suaves, acentos metálicos y detalles en rojo que evocaban el espíritu festivo y el encanto que distingue a la firma.

La velada comenzó con un recibimiento musical protagonizado por violinistas y saxofonistas, creando el mood perfecto para una noche de celebración y estilo.

Una de las experiencias inmersivas diseñadas para vivir el espíritu de la temporada. Foto: Cortesía

La experiencia continuó con una propuesta gastronómica diseñada por la reconocida chef Fabiola Escobosa, incluida en la Guía Michelin 2024. Sus bocadillos de temporada acompañaron el ambiente íntimo del evento, que más tarde tomó un giro más vibrante gracias al set en vivo de la DJ Miss Mara, quien musicalizó la noche con ritmos contemporáneos y festivos.

Invitados disfrutaron de la velada navideña de Pandora en Casa del Lago. Foto: Cortesía

Entre los asistentes destacaron figuras como Bárbara de Regil, Geraldine Bazán, Ale Müller, Esmeralda Ugalde, Sian Chiong, Brianda Deyanara, Maca García, Mía Rubín, Greta Elizondo, entre otros talentos del entretenimiento y redes sociales.

Muchas de ellas portaron el brazalete edición especial de temporada de Pandora, una pieza que la marca lanzó como parte de su celebración navideña.

Pandora Holiday 2025

La celebración fue una oportunidad para conocer más de la colección Pandora Holiday 2025, una propuesta que invita a redescubrir el significado de regalar con piezas inspiradas en la conexión, la alegría y la imaginación.

Brazalete de la nueva colección presentado durante la noche. Foto: Especial

Dentro de esta colección destacan las nuevas piezas de Pandora Moments, inspiradas en el brillo del cielo nocturno con charms lunares en cristal iridiscente que evocan un efecto poético, y las creaciones de Pandora Timeless, con moños brillantes y piedras de corte corazón pensadas para capturar el espíritu festivo o convertirse en el regalo perfecto.

El brazalete especial de temporada, ofrecido como regalo con compras desde $1,990 MXN en plata esterlina y desde $5,490 MXN en versión con recubrimiento en oro de 14k, se convirtió en una de las piezas protagonistas de la noche, simbolizando esa conexión y emoción que Pandora busca celebrar con su joyería.

La instalación principal del evento celebró la magia de la colección Holidays 2025. Foto: Cortesía

La campaña, dirigida por el cineasta Roman Coppola, con fotografía de Craig McDean y Raymond Meier, se acompaña del icónico tema “God Only Knows” de The Beach Boys, reflejando un universo visual cinematográfico y nostálgico.

Brazalete especial de edición limitada presentado durante la noche. Foto: Cortesía

La celebración de Pandora en Casa del Lago reafirmó el espíritu de la marca: crear momentos significativos a través de joyería que acompaña historias reales. Con música, gastronomía y un ambiente cuidadosamente curado, la firma invitó a los asistentes a reconectar con el brillo, la intención y la magia de compartir.

