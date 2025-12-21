Más Información
En el maquillaje, la elección de los colores de labial puede ser decisivo en tu apariencia, además influye cómo interactúa con la luz, la piel y las facciones. En el caso de los labios, el tono correcto puede suavizar rasgos, equilibrar el rostro y generar una apariencia más descansada.
¿Cuáles son los tonos de labial que rejuvenecen?
La armonía entre el color del labial y el tono de piel es determinante. Estos son los tonos que mejor funcionan cuando se busca un efecto visual más juvenil.
1. Rosa nude cálido
Los rosas con subtonos cálidos o neutros imitan el color natural de los labios jóvenes. En piel clara, los tonos palo de rosa y nude melocotón evitan el contraste excesivo que puede endurecer las facciones.
En piel media, estos tonos equilibran la calidez natural del rostro sin apagarlo. Funcionan mejor en acabados cremosos o satinados, ya que aportan volumen visual sin marcar líneas, según señalan especialistas de Maybelline.
2. Coral suave
Los corales suaves combinan tonos rosados y anaranjados, lo que los convierte en tonos altamente favorecedores para pieles medias y cálidas. Este tipo de labial refleja más luz que los tonos fríos, ayudando a que el rostro se vea más luminoso y descansado.
En invierno o en pieles apagadas, el coral actúa como un punto de luz que equilibra el maquillaje. Puede usarse en acabado gloss para un efecto fresco o en satinado para un look más pulido.
3. Rojo cereza
No todos los rojos envejecen. Los rojos cereza o frambuesa, con menor profundidad y mayor transparencia, aportan brillo sin endurecer los rasgos. En piel clara iluminan la sonrisa; en piel oscura generan contraste sin absorber la luz del rostro.
Según el blog de L’Bel, estos tonos funcionan mejor cuando no son excesivamente mates y se combinan con una piel luminosa y un maquillaje más natural.
4. Malva rosado
El malva suave es un tono intermedio entre rosa y el morado que aporta sofisticación sin sumarnos años. Favorece especialmente a pieles medias y neutras, ya que armoniza con el subtono natural sin crear un contraste severo.
En acabados satinados, este color define los labios sin marcar las arrugas ni la resequedad, lo que lo vuelve ideal para un maquillaje del día a día.
5. Tonos berry suaves
Los tonos berry claros, como el frambuesa o ciruela ligera, se adaptan a distintos tonos de piel y aportan profundidad. Funcionan especialmente bien en fórmulas hidratantes, ya que combinan color y un brillo moderado.
Elegir un labial adecuado no solo mejora el maquillaje, también impacta en la imagen general del rostro. Con estos tonos equilibrados, fórmulas hidratantes y acabados que reflejan la luz contribuyen a una apariencia más fresca y armónica.
