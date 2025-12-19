La moda y la cultura pop vuelven a encontrarse. Fendi presenta una colección cápsula inspirada en "Emily in Paris" para celebrar el estreno de la quinta temporada de la serie de Netflix, consolidando una colaboración que une lujo, narrativa y estilo contemporáneo.

Disponible en edición limitada en boutiques Fendi seleccionadas alrededor del mundo y en fendi.com, la cápsula reinterpreta los íconos de la Maison a través del espíritu alegre y sofisticado de la serie creada por Darren Star.

Fendi celebra "Emily in Paris" con una colección cápsula de bolsos icónicos en edición limitada. Foto: Cortesía

Fendi y "Emily in Paris": moda que se cuenta en pantalla

La relación entre Fendi y "Emily in Paris" se refuerza dentro de la narrativa de la quinta temporada. En esta entrega, los espectadores verán a Emily Cooper (Lily Collins) vivir nuevas aventuras en Roma acompañada por la icónica bolsa Baguette, con escenas filmadas en la sede de Fendi en el Palazzo della Civiltà Italiana y en la boutique insignia Palazzo Fendi.

FENDI celebra Emily in Paris con una colección cápsula de bolsos icónicos en edición limitada. Foto: Cortesía

Las bolsas protagonistas de la colección cápsula

La cápsula se articula alrededor de tres íconos absolutos de Fendi, reinterpretados mediante un lenguaje gráfico que mezcla herencia, color y referencias Art Déco.

Baguette Fendi – rosa

La icónica Baguette se presenta en una versión confeccionada en tejido con efecto tapiz, donde el motivo Fendi Dots combina el monograma FF con lunares de inspiración Art Déco. La paleta en rosa empolvado, café y negro aporta un aire sofisticado y femenino, mientras que el cierre metálico y los herrajes dorados refuerzan su carácter atemporal.

La icónica Baguette se reinventa en tejido tapiz con motivo Fendi Dots en tonos rosa y café. Foto: Cortesía

Baguette Fendi – verde menta

Esta segunda versión apuesta por una interpretación más fresca y contemporánea. Los tonos verde menta y gris paloma, contrastados con acentos oscuros, resaltan el patrón geométrico y aportan un equilibrio entre modernidad y elegancia, ideal para quienes buscan una pieza statement pero versátil.

Una versión fresca y contemporánea de la Baguette, con color block en verde menta y gris paloma. Foto: Cortesía

Peekaboo Fendi – icono reinventado

La cápsula se completa con un bolso Peekaboo en el mismo tejido tapiz, reinterpretando uno de los diseños más emblemáticos de la Maison. Su silueta estructurada contrasta con el dinamismo del estampado, creando una pieza sofisticada que une artesanía, diseño y narrativa visual. Cada bolso cuenta con una etiqueta dedicada, pensada para coleccionistas y amantes del universo Fendi.

La Peekaboo adopta el motivo FENDI Dots en una pieza que une artesanía, diseño y sofisticación. Foto: Cortesía

Más que una colaboración, esta colección celebra el poder de la moda como lenguaje cultural. La quinta temporada de "Emily in Paris" se estrenó el 18 de diciembre en Netflix, marcando también el lanzamiento de esta cápsula exclusiva que conecta ficción, lujo y deseo.

