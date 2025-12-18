La Navidad en Ciudad de México no solo se siente en casas y plazas, también se vive en los bazares y mercados que florecen en diciembre, ofreciendo desde artesanías y moda hasta piezas únicas hechas por talentos locales. Con la temporada de regalos cada vez más cerca, estos son lugares perfectos para encontrar obsequios especiales, apoyar proyectos creativos y vivir el espíritu decembrino.

Mercado de Navidad del Zócalo

Una de las experiencias navideñas más icónicas de CDMX es la Verbena Navideña en el Zócalo. En este marco festivo, el Mercado de Navidad del Zócalo —conocido también como bazar Artesanos en el Corazón— reúne más de 250 artesanos de distintos estados de México, con textiles, joyería, cerámica, papel picado y objetos hechos a mano, ideales para regalos que cuentan una historia.

Cuándo: 20 de diciembre al 4 de enero.

Mercado de Navidad. Foto: Unsplash

Bazar Favs

Si buscas regalos con un toque contemporáneo y creativo, Bazar Favs es una parada obligada. Este bazar suele celebrarse un fin de semana antes de Navidad y agrupa a diseñadores emergentes y proyectos independientes de moda, accesorios y objetos de diseño. Es perfecto para comprar desde piezas de autor hasta regalos especiales para el intercambio.

Cuándo: 20 y 21 de diciembre.

Dónde: Jalapa 132, Roma Norte.

Bazar Favs, diseño independiente y piezas cool para regalar algo diferente esta Navidad. Foto: Instagram @bazar.favs

Bazar Filomena Market

Una versión navideña de uno de los mercados de diseño más populares en la ciudad, Filomena Market reúne marcas de moda, diseño, joyería y objetos de decoración. Este tipo de bazar suele destacar por la calidad y la originalidad de sus propuestas, por lo que es ideal si quieres regalar moda o piezas de diseño con sello único.

Cuándo: 20 y 21 de diciembre.

Dónde: Orizaba 136, Roma Norte.

Filomena Market, moda, accesorios y objetos de diseño para regalos con sello creativo. Foto: Instagram @thefilomenamarket

Contempo Bazar

Otra gran opción para quienes buscan regalos con identidad y estilo es Contempo Bazar. En este bazar participan diseñadores independientes que presentan moda contemporánea, accesorios, ilustraciones y artículos pensados para un público joven y urbano. Si estás armando tu lista de regalos o simplemente quieres darte un gusto, este bazar es clave para visitarlo.

Cuándo: 20 y 21 de diciembre.

Dónde: Tonalá 66, Roma Norte.

Contempo Bazar, propuestas contemporáneas, talento local y regalos con estilo urbano. Foto: Instagram @contempobazar

Solo tengo 100 pesitos

Y si tu presupuesto es ajustado pero quieres encontrar piezas con encanto, Solo tengo 100 pesitos es una opción imperdible. Este bazar conocido por su lema “todo cuesta $100 o menos” incluye ropa, accesorios, ilustración, productos de belleza y más, con precios amigables para todos los bolsillos. Es ideal si necesitas comprar varios regalos sin vaciar tu cartera y quieres apoyar marcas locales y creativas.

Cuándo: 19, 20 y 21 de diciembre.

Dónde: Enrique Rébsamen 203, Narvante Poniente.

Solo tengo 100 pesitos, regalos originales, creativos y accesibles para intercambios y detalles navideños. Foto: Instagram @solotengo100pesitos.cdmx

La temporada navideña en CDMX está llena de luces, actividades familiares y, claro, oportunidad tras oportunidad para encontrar regalos que no solo sorprendan, sino que también cuenten una historia. Visitar estos bazares en la ciudad no solo te garantiza adquirir piezas únicas para tus obsequios, sino también apoyar talento local, explorar creatividad emergente y vivir el espíritu festivo de una ciudad que se viste de Navidad.

