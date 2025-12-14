La fiebre por los ugly sweaters vuelve a tomar fuerza este mes de diciembre y todo apunta a que "El Grinch" será el protagonista, ya que también lo hemos visto en colecciones recientes de ropa, maquillaje y zapatos.

De hecho, Toon Merch, marca mexicana popular por sus diseños temáticos y que conquistan a las redes sociales, presentó su nuevo drop navideño inspirado en el personaje más gruñón de la cultura pop. Conoce los detalles aquí.

Leer también Uñas Cloud Dancer: 5 diseños para llevar el color del año 2026

Los ugly sweaters de Toon Merch con El Grinch

1. The Grinch

Este diseño de ugly sweater en color azul marino es para quienes buscan una pieza menos saturada, pero igual de irreverente esta temporada. Con un patrón tipo Fair Isle, copos de nieve y la palabra “The Grinch”, la prenda logra un equilibrio entre humor y discreción.

Además, su tejido proporciona calidez y un fit relajado. De acuerdo con el sitio de la marca, tiene un costo oficial de $555.

2. Grinch maximalista

El suéter verde de Toon Merch es el más llamativo del drop; sus detalles juegan con esferas rojas, franjas amarillas y nieve que enmarca la cara del Grinch con su gorro de Santa.

Se trata de un diseño maximalista, pensado para quienes disfrutan lo extravagante en la temporada navideña. Su precio también es de $555.

Este suéter azul destaca por su patrón tipo Fair Isle y una estética discreta. Foto: Cortesía

3. El clásico Grinch

Este tercer modelo rojo mantiene la vibra tradicional de la Navidad, pero con la expresión malhumorada del Grinch.

Según el sitio de la marca originaria de Guanajuato, su diseño integra copos de nieve blancos sobre un fondo intenso que realza la estética clásica del ugly sweater.

La prenda es ideal para posadas, intercambios o fotos navideñas. Su precio es de $555.

El suéter rojo del Grinch muestra un diseño navideño tradicional y un acabado en tejido ligero. Foto: Cortesía

4. All your sweaters are ugly

El cuarto ugly sweaters, también en color verde pino, muestra a "El Grinch" en su versión más irónica y acompañado de la frase “All your sweaters are ugly" en letras rojas y verdes que contrastan con el fondo.

Confeccionado en acrílico al 100%, ofrece una calidez ligera, cuello redondo y un fit unisex. Lanzado como parte del catálogo Otoño/Invierno 2025, es una pieza versátil que puede usarse tanto para reuniones informales como para eventos navideños. Su precio es de $555.

Este ugly sweater unisex captura la esencia irreverente del Grinch. Foto: Cortesía

Si te interesa alguno de estos ugly sweaters, cómpralos directamente en el sitio de Toon Merch. Date prisa porque son tan virales en redes sociales, que las piezas pueden agotarse pronto y más por la temporada. Asimismo, considera que los precios no incluyen costos de envío.

¿Qué cuidados requieren estos suéteres de Toon Merch?

Toon Merch emite las siguientes recomendaciones para mantener sus ugly sweaters en perfectas condiciones:

Lávalos con agua fría

Evita el uso de cloro

Sécalos a la sombra para mantener la calidad del tejido

Leer también Así es el calendario de adviento de Dior, el más caro del mundo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters