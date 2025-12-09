Los calendarios de adviento se han convertido en uno de los productos más buscados durante diciembre. Su función original —marcar los días previos a la Navidad— ha evolucionado hasta integrar objetos de belleza, perfumes y artículos especiales que generan interés en todo el mundo.

En esta temporada, varias marcas de lujo presentan sus versiones e incluso se agotan en días. Para muestra el de Dior, que destaca por su diseño, selección y, sobre todo, precio.

El cofre del calendario de adviento de Dior está inspirado en la boutique del 30 Montaigne. Foto: Dior

¿Cómo es el calendario de adviento 2025 de Dior?

Según el sitio oficial de Dior, su calendario se inspira en la boutique histórica del 30 Montaigne y en una composición visual denominada "Circo de los Sueños", elaborada por el artista Pietro Ruffo. Este concepto se refleja en un cofre estructurado, similar a una fachada ilustrada con figuras circenses y elementos gráficos asociados a la temática.

La maison indica que ha sido diseñado para abrirse como un pequeño baúl y en su interior presenta un diseño continuo de mosaico, basado en personajes y escenas relacionadas con el circo. Esta es una referencia directa a los gustos de Christian Dior documentados por la firma.

Otro dato curioso es que el cofre es reutilizable, pensado para conservarse como una caja para almacenar objetos o para usarse como decoración una vez que termine diciembre.

La ilustración del Circo de los Sueños en este calendario fue creada por el artista Pietro Ruffo. Foto: Dior

¿Qué contiene el calendario de adviento de Dior y cuánto cuesta?

Este calendario de adviento incluye 26 artículos en tamaño miniatura, pertenecientes a las principales líneas de belleza, fragancias, maquillaje, tratamiento y estilo de vida de Dior:

El Baúl de los Sueños contiene:

6 eaux de parfum de La Collection Privée Christian Dior con formato de 100 ml: Bois Talisman, Rose Star, Gris Dior, Jasmin des Anges, Ambre Nuit y Oud Ispahan

4 esprits de parfum con formato de 80 ml: Gris Dior, Oud Ispahan, Bois d'Argent y Rouge Trafalgar

4 brumas perfumadas para el cabello de La Collection Privée Christian Dior con formato de 40 ml: Gris Dior, Rose Kabuki, Jasmin des Anges y Oud Rosewood

1 vela perfumada con un motivo en edición limitada con formato de 250 g

3 accesorios para vela: tapa, base y apagavelas

2 conjuntos de adornos para el árbol de Navidad

1 estrella de metal dorado para adornar la rama más alta de su árbol de Navidad

2 accesorios de La Collection Privée Christian Dior: 1 tapón couture de pata de gallo para eau de parfum y 1 vaporizador compacto

2 piezas couture: un Mitzah de pata de gallo y un par de pendientes

1 bola de nieve Dior exclusiva

La maison indica esta edición del calendario de adviento sólo fue fabricado en 120 unidades y, hasta el momento, es el más caro del mercado con un costo de 8,200 USD o $149,280.26.

Con este producto, Dior mantiene su estrategia de lanzar calendarios temáticos de primer nivel. Además, la selección de miniaturas en los productos permite conocer varias líneas de la marca.

