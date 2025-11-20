Meghan Markle vuelve a reclamar su lugar como referente de estilo. La duquesa aparece en la nueva portada de la edición estadounidense de Harper’s Bazaar con un look Dior que equilibra poder, sobriedad y un diseño escultural que destaca su figura.

El look Dior que protagoniza la portada

En una de las imágenes de portada, Meghan Markle luce una chaqueta y pantalones de Dior, un conjunto negro de líneas arquitectónicas que acentúa la silueta con elegancia minimalista.

El estilismo se complementa con los pendientes de la colección Blue Book de Tiffany & Co., que añaden un toque delicado de brillo sin romper la estética sobria del look.

Es el tipo de atuendo que resume a la perfección el estilo de Meghan: impecable, limpio y con un aire de poder silencioso.

Meghan Markle impacta en un blazer estructurado negro de Dior para la portada de Harper’s Bazaar. Foto: Harper’s Bazaar (Malick Bodian)

Look blanco: minimalismo puro y lujo silencioso

En otra de las fotografías, Meghan aparece con un conjunto completamente blanco, una propuesta que refuerza su amor por los tonos neutros. Lleva una prenda superior de cachemira extrema, una pieza cálida y lujosa, combinada con pantalones de Proenza Schouler de corte relajado.

El look se completa con pendientes Gemini de Belperrón y stilettos negros de The Row, creando un contraste muy sutil que mantiene el aura minimalista.

La duquesa posa con un conjunto en blanco de cuello alto y pantalón amplio, un look minimalista y relajado. Foto: Harper’s Bazaar (Malick Bodian)

Meghan Markle y la fórmula trench + falda

Otra de las propuestas mezcla varias de las prendas clave en el guardarropa de la duquesa. Lleva un abrigo, camisa, cuello alto y falda de The Row, firma conocida por su visión depurada del lujo.

Para los accesorios, Meghan utiliza pendientes Destinée de Cartier y zapatos clásicos de Gianvito Rossi, creando un look elegante, atemporal y perfectamente equilibrado.

La fotografía la muestra sonriente, relajada y completamente en control, confirmando por qué este tipo de estilismos son su sello personal.

Meghan apuesta por un clásico trench beige, camisa blanca y falda negra, un estilismo elegante y atemporal. Foto: Harper’s Bazaar (Malick Bodian)

Un estilo consistente y en evolución

Con esta sesión, Meghan Markle demuestra que su estética evoluciona, pero su esencia permanece: colores neutros, líneas clásicas, materiales de lujo y piezas clave que hablan por sí mismas.

Balenciaga, Chanel, Dior, The Row, Proenza Schouler son algunas de las marcas de lujo que viste en la sesión y se convierten en los pilares de una narrativa visual construida con precisión.

