Más Información

Mercedes Roa relata ataque en barrio de Marsella; denuncia falta de atención médica

Mercedes Roa relata ataque en barrio de Marsella; denuncia falta de atención médica

Navidad 2025: crean casita navideña con ayuda de chicharrón y video se viraliza en TikTok

Navidad 2025: crean casita navideña con ayuda de chicharrón y video se viraliza en TikTok

¿Árbol de Navidad natural o artificial? La UNAM revela cuál es la mejor opción

¿Árbol de Navidad natural o artificial? La UNAM revela cuál es la mejor opción

Gloria Trevi revela en adelanto con Sabina Berman que demandó a Salinas Pliego por 180 mdd

Gloria Trevi revela en adelanto con Sabina Berman que demandó a Salinas Pliego por 180 mdd

Google revela las búsquedas que marcaron tendencia en México durante 2025

Google revela las búsquedas que marcaron tendencia en México durante 2025

El video, publicado en , muestra el proceso completo para construir una casa estilo jengibre, pero elaborada con chicharrón duro, crema, aguacate y otros ingredientes típicos de este antojito mexicano.

La propuesta se viralizó y desató reacciones que van del asombro a la risa.

Los panes de Navidad más populares en el mundo
Los panes de Navidad más populares en el mundo

Lee también:

Una reinterpretación mexicana de la casa de jengibre

De acuerdo con lo mostrado en el video, la joven tuvo la idea mientras comía un chicharrón preparado. “Me estaba comiendo un chicharrón y dije: «¿Cómo se verá una casita de chicharrón?»”, comentó en su publicación. Su propuesta consistió en utilizar una lámina de chicharrón duro para construir las paredes y el techo, además de crema para unir las piezas.

La usuaria detalló que empleó los ingredientes tradicionales del antojito mexicano como jitomate, limón, salsa, crema, aguacate y el propio chicharrón para recrear todos los elementos visuales de la vivienda navideña. Incluso añadió detalles como pequeños “arbolitos”, elaborados con la ayuda de un cortador metálico para galletas.

Durante el procedimiento, explicó que cortó plantillas en papel para marcar las piezas sobre el chicharrón y dio recomendaciones para quienes deseen intentar su propia versión. Mencionó que la crema puede sustituirse por una mezcla más espesa utilizando queso crema y que ingredientes como cueritos o queso rallado aportarían textura adicional.

Foto: Captura de pantalla en TikTok
Foto: Captura de pantalla en TikTok

Lee también:

El tutorial que conquistó TikTok

El proceso completo fue compartido en un tutorial que rápidamente alcanzó miles de reproducciones. A lo largo del video, la creadora muestra cómo decora con aguacate, jitomate y salsa, además de los intentos por mantener la estructura firme. En un momento del clip, la casita colapsa por la humedad de los ingredientes, lo que generó reacciones humorísticas entre los espectadores. Aun así, la autora logró reconstruirla y terminarla con un toque final de limón y sal.

La iniciativa despertó comentarios variados entre los usuarios. Algunos halagaron el ingenio y pidieron versiones mejoradas, mientras otros bromearon con la posibilidad de comercializarla. Las respuestas más recurrentes fueron elogios como “Patenta tu idea, amiga” o “Yo que tú me salgo a venderlas”, además de otras observaciones sobre cómo reforzar la estructura o complementar los ingredientes.

El video no solo generó risas, sino que también evidenció cómo las reinterpretaciones culinarias continúan ganando terreno en redes sociales, especialmente durante temporadas festivas.

Esta casita de chicharrón se suma a la lista de creaciones que mezclan tradición, humor y cultura gastronómica nacional, demostrando una vez más la capacidad de los usuarios para transformar cualquier idea en contenido viral.

@merydoki

armando mi casita de chicharrón jsjjs (La primera y original )🤭 #christmas #Navidad #chicharrones

♬ All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]