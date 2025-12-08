Día Nacional de la Nochebuena: el origen y significado de la flor de la Navidad en México

La celebración del Día Nacional de la Nochebuena busca resaltar la relevancia de una flor que ha acompañado al territorio mexicano desde tiempos ancestrales.

Originaria de Mesoamérica y conocida científicamente como Euphorbia pulcherrima, la nochebuena es una de las plantas más representativas de la temporada invernal, no solo por su color rojo intenso, sino por el simbolismo cultural que encierra.

Su nombre en náhuatl, cuetlaxochitl, significa flor que se marchita, una referencia atribuida a la delicadeza de sus brácteas, las estructuras que rodean sus pequeñas flores centrales.

La Ciudad de México luce con 147 mil piezas de nochebuenas en 12 vialidades primarias.

Un símbolo con raíces prehispánicas y presencia mundial

De acuerdo con la UNAM, existen documentos históricos señalan que la nochebuena tenía usos ceremoniales y medicinales durante la época prehispánica. Fray Bernardino de Sahagún registró que su látex se empleaba como auxiliar para la producción de leche materna y para tratar infecciones cutáneas, aunque actualmente se recomienda precaución por el riesgo de dermatitis. Además, era una planta presente en jardines de gobernantes y entregada como ofrenda o trofeo en rituales.

Con la llegada de los franciscanos, su uso ceremonial se vinculó a las festividades católicas, particularmente al nacimiento de Jesús. Taxco, Guerrero, es considerado uno de los puntos centrales tanto de su cultivo como de su simbolismo biocultural.

La flor se popularizó internacionalmente después de 1828, cuando el diplomático estadounidense Joel Roberts Poinsett llevó ejemplares a Estados Unidos, donde comenzó a ser cultivada y conocida como poinsettia.

Hoy es una de las flores ornamentales más comercializadas en el mundo. En Europa y Estados Unidos se producen decenas de millones de plantas cada año, mientras que México mantiene una tradición productiva importante, con entidades como Michoacán, Puebla, Morelos y Jalisco a la cabeza del cultivo.



Biodiversidad, producción y retos de conservación en México

Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México documentan que en territorio mexicano existen al menos 16 variantes genéticas de la nochebuena, aunque únicamente dos se utilizan para desarrollar nuevos cultivares comerciales. La investigadora Laura Trejo Hernández advierte que solo un 30 por ciento de las variedades silvestres está protegido en áreas de conservación, lo que representa un riesgo para su permanencia debido al cambio de uso de suelo.

Además de su relevancia biológica, la nochebuena tiene un impacto económico significativo. En México genera miles de empleos directos, muchos de ellos ocupados por mujeres, y su producción se incrementa de manera notable en la temporada decembrina. También es una importante planta de exportación, con millones de esquejes enviados a países de América, Europa y Asia.

Su presencia en hogares, comercios y espacios públicos durante fin de año refuerza no solo su valor ornamental, sino también su simbolismo emocional, asociado a la celebración, la esperanza y la tradición. Incorporarla en las decoraciones navideñas significa, para muchas familias, mantener viva una parte esencial de la identidad mexicana.

