El uso de agua azucarada en el pelo ha comenzado a ganar visibilidad como una opción para mejorar la apariencia del peinado, especialmente en cabellos rizados u ondulados. Aunque suene inusual, su aplicación tiene beneficios de fijación y limpieza que, bien empleados, pueden ofrecer resultados visibles sin alterar la textura natural del cabello.

¿Por qué el agua azucarada ayuda a definir rizos y controlar el frizz?

Según el blog de Urban Ladies, el azúcar disuelto en agua crea una capa ligera sobre la fibra capilar que permite que los rizos conserven su forma por más tiempo, sin el efecto rígido que suelen dejar los productos comerciales.

Esta característica resulta especialmente útil en melenas onduladas o rizadas, ya que respeta el movimiento natural del cabello. Además, al no contener alcoholes ni aerosoles, reduce la sensación de resequedad cuando se utiliza de forma ocasional, ayudando a mantener el frizz bajo control.

Usar agua azucarada de manera ocasional permite mejorar el brillo del cabello sin sobrecargarlo. Foto: Freepik

Leer también: Cortes de cabello que rejuvenecen

De acuerdo con el blog de Garnier, los componentes derivados de la caña de azúcar se emplean en fórmulas capilares por su capacidad para suavizar la cutícula y favorecer un acabado más luminoso. Así podrás conseguir un pelo más suave y un brillo visible.

El azúcar también cumple una función exfoliante cuando se utiliza con moderación; al mezclarse con el shampoo y masajear suavemente el cuero cabelludo, ayuda a desprender células muertas y residuos acumulados. No obstante, los expertos coinciden en que este método no debe aplicarse de manera frecuente para evitar irritaciones o desequilibrios en la melena.

¿Cómo preparar y aplicar correctamente el agua azucarada en el cabello?

Disuelve completamente el azúcar en agua hasta obtener una mezcla homogénea, evitando restos sólidos que puedan dejar el cabello pegajoso. La aplicación debe hacerse sobre el pelo húmedo, distribuyendo el producto de forma uniforme y definiendo los rizos con las manos.

Se recomienda secar el cabello de forma natural, sin calor. Esto permite que el efecto se fije de manera progresiva. Tras su uso, es importante enjuagar bien el cabello en los lavados posteriores para prevenir acumulaciones de azúcar.

Si buscas definir rizos u ondas sin endurecer el cabello, el agua azucarada puede funcionar como un fijador suave y temporal. Foto: Freepik

Como en todo cuidado personal, la clave está en la moderación y en conocer las necesidades reales de tu propio cabello. Si estás buscando devolverle el brillo y la definición a tu melena y a tus rizos, ¡ya sabes qué hacer! ¿Te animas a probarlo?

Leer también: Cómo quitar el tinte rojo del cabello

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters