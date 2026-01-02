Mantener la ropa blanca e impecable, sin manchas amarillas ocasionadas por el uso, puede parecer complicado, especialmente cuando se trata de calcetines. Este tipo de prendas se desgastan y cambian su color con el uso diario.

Por lo anterior, en De Última te compartimos un método sencillo para blanquearlos y solo necesitas limón con bicarbonato de sodio.

Los calcetines blancos son de las prendas que más rápido se amarillean con el uso diario. Foto: Freepik

¿Por qué los calcetines se vuelven amarillos?

La ropa blanca luce bien cuando tiene una apariencia limpia y elegante; sin embargo, con el paso del tiempo suele adquirir un tono amarillo que delata su antigüedad y los malos hábitos de limpieza.

Por lo general, esa decoloración se debe a la acumulación gradual de sudor y aceites corporales en las fibras, sobre todo en zonas como el cuello, las axilas y los pies, según explica el portal especializado Love Laundry.

Además, los residuos de detergente y suavizante pueden adherirse a la tela, opacando poco a poco el aspecto de la ropa blanca hasta provocar que se vuelva amarilla.

De igual manera, el almacenamiento inadecuado, como guardar la ropa en espacios herméticos o bajo fundas de plástico, puede retener la humedad y favorecer el amarillamiento.

Este es un problema común pero, afortunadamente, puede revertirse utilizando los remedios y técnicas correctas de limpieza. Y uno de ellos implica el uso de bicarbonato de sodio con el jugo de limón.

Las manchas amarillas suelen aparecer por sudor, humedad y residuos de detergente. Foto: Freepik

¿Cómo blanquear los calcetines con bicarbonato de sodio y limón?

Si bien es un problema habitual que la ropa, y en especial los calcetines, existen varios trucos al momento de lavar que pueden ayudar a restaurar el blanco original.

Una de las opciones más accesibles es utilizar detergentes a base de oxígeno; a diferencia de los que contienen cloro, son más suaves y seguros para los colores y las telas porque limpian sin debilitar las fibras, ni dejar olores químicos desagradables.

No obstante, algunas personas prefieren evitar el uso de detergentes químicos, dado que suelen contener fragancias, colorantes y agentes agresivos que ocasionan irritación, alergias o resequedad.

El uso constante de detergentes químicos puede opacar la ropa blanca con el tiempo. Foto: Freepik

Ante esto, existen remedios naturales para combatir el color amarillo de las calcetas y uno de ellos es el bicarbonato de sodio. Según el portal especializado Rinse, se trata de un agente limpiador natural y eficaz gracias a su acción como abrasivo suave.

Este polvo puede utilizarse solo para tratar manchas de moho; únicamente se recomienda mezclar un cuarto de cucharada con un litro de agua hasta integrar bien.

Posteriormente, se coloca la mezcla en un recipiente con rociador, se aplica sobre las zonas sucias, se deja actuar durante 5 minutos y luego se frota suavemente con un cepillo para eliminar las manchas.

Otro ingrediente estrella es el jugo de limón. De acuerdo con el sitio The Spruce, el ácido cítrico presente en el limón puede ayudar a blanquear la ropa, especialmente las prendas de algodón, lino y poliéster.

Para utilizar este método, basta con remojar la ropa en agua caliente con el jugo de 4 limones antes del lavado habitual, lo que ayuda a tratar las manchas amarillas.

El bicarbonato de sodio es un aliado natural para eliminar manchas y devolver el blanco a la ropa. Foto: Freepik

Además, estos ingredientes pueden utilizarse juntos como una potente combinación y una alternativa natural al blanqueador.

Materiales:

4 limones

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 litro de agua caliente

Una cubeta amplia

Procedimientos:

Exprime los limones y agrega su jugo al agua caliente dentro de un recipiente.

Incorpora el bicarbonato de sodio poco a poco. Mezcla hasta tener un líquido homogéneo.

Remoja los calcetines de 30 minutos a 60 minutos, dependiendo del nivel de la mancha a tratar.

Lava los calcetines normalmente y deja secar al sol.

El jugo de limón ayuda a blanquear prendas de algodón, lino y poliéster gracias a su ácido cítrico. Foto: Pixabay

Este truco sirve para calcetines de algodón y otras prendas como el lino y poliéster.

Recuerda que es importante tomar precauciones y no mezclar productos de limpieza entre sí para evitar reacciones químicas desfavorables.

