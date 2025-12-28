Las cicatrices del acné son una de las preocupaciones más comunes entre adolescentes y adultos jóvenes, pero también entre personas que han arrastrado estas marcas durante años.

Aunque existen cremas, peelings y tratamientos tópicos que pueden mejorar ligeramente su apariencia, la medicina estética ha desarrollado alternativas más avanzadas para tratar las cicatrices desde capas profundas.

Una de esas alternativas es el resurfacing, procedimiento que busca renovar la piel y mejorar su textura de manera progresiva. Hoy te contamos cuáles son sus beneficios.

Estas son las ventajas del tratamiento resurfacing con tecnología Endolyse. Foto: Cortesía

¿Cómo se hace el tratamiento con resurfacing para el acné?

KIOO Medical & Beauty Center, centro de medicina estética y especializado en tratamientos corporales y faciales, explica que el resurfacing es un procedimiento dermatológico que utiliza tecnología láser para estimular la regeneración de la piel.

A diferencia de otros métodos, éste actúa en las capas más profundas, favoreciendo la renovación celular y la producción natural de colágeno, proteína clave para la firmeza y uniformidad cutánea.

Especificamente, en el centro médico se utiliza la tecnología Endolyse, cuyo sistema de alta precisión permite tratar áreas específicas afectadas por cicatrices de acné, sin dañar el resto del tejido. Todo se hace mediante sesiones con frecuencias personalizadas.

Los resultados del resurfacing son graduales; aún así, es una opción atractiva para quienes buscan mejoras en las cicatrices de acné mediante tratamientos seguros y controlados.

El resurfacing ofrece resultados de manera progresiva, pero notables. Foto: Cortesía

¿Cuáles son los beneficios del resurfacing para cicatrices de acné?

Entre los principales beneficios del resurfacing se encuentra la mejora notable de la textura de la piel. KIOO Medical & Beauty Center detalla que las cicatrices deprimidas o irregulares tienden a suavizarse con el paso de las sesiones, logrando una superficie más uniforme.

Otra de sus ventajas es que contribuye a la reducción de líneas finas, manchas residuales y poros dilatados, signos que con frecuencia acompañan al acné.

Y, por si fuera poco, sirve para estimular la producción de colágeno, lo que también fortalece la piel a largo plazo, previene la flacidez y aporta luminosidad natural.

¿Dónde hacerse un tratamiento de resurfacing?

El resurfacing con Endolyse (tecnología láser no invasiva) se debe realizar en centros especializados, que cuenten con certificados y personal capacitado.

KIOO Medical & Beauty Center, con 6 años de trayectoria, ofrece este tratamiento con un enfoque personalizado, evaluando cada caso para atender las necesidades de cada piel.

Este centro fue fundado por Yolnicte Bassave, quien incursionó en la industria de la belleza y de la medicina estética tras pasar más de 17 años en la distribución de equipos médicos. Actualmente, cuenta con 4 sucursales:

Condesa y Bosques de las Lomas, Ciudad de México

Cancún, Quintana Roo

San José del Cabo, Baja California Sur

