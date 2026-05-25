La edición 2026 del Hot Sale estará marcada por consumidores más estratégicos, procesos de compra anticipados y un entorno digital en el que las búsquedas son cada vez más detalladas y multimodales, de acuerdo con un estudio elaborado por Ipsos para Google.

La firma entrevistó en enero a mil personas en México para conocer las tendencias de consumo rumbo a la campaña de descuentos en línea.

El análisis revela que 50% de los consumidores mexicanos tiene previsto realizar al menos una compra durante el Hot Sale, mientras que 34% lo hará únicamente si encuentra promociones atractivas y 9% tomará una decisión de último momento.

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El comportamiento refleja un consumidor más informado y con mayor planeación antes de concretar una adquisición.

Entre los factores que más influirán en las decisiones de compra destacan las promociones relacionadas con envío gratuito, obtener más productos por el mismo precio y las ofertas relámpago con descuentos mayores.

En el caso de servicios y productos financieros, los consumidores señalaron que los beneficios más esperados son el cashback y las bonificaciones, seguidos por esquemas flexibles de pago y la posibilidad de acceder a rifas o incentivos adicionales.

Millennials y generación Z utilizan distintas estrategias para aprovechar descuentos, mientras las búsquedas digitales ganan peso en las decisiones de compra. Foto: Creada con IA

El estudio también identifica al verano deportivo como uno de los principales impulsores del consumo durante esta edición. La expectativa por el torneo internacional de futbol de este año detonará compras vinculadas al evento, ya que 45% de los encuestados prevé adquirir algún producto relacionado.

Dentro de las categorías que concentrarán mayor interés aparecen las televisiones de mejor calidad, con 16% de intención de compra, el mismo porcentaje registrado para ropa deportiva. Además, 13% de los consumidores prevé adquirir artículos promocionales o de colección relacionados con el torneo.

Google señaló que otro de los cambios más relevantes en el comportamiento del consumidor es el tiempo de investigación previo a una compra. Actualmente, los usuarios pueden dedicar entre dos y tres meses a comparar opciones, revisar características y monitorear precios antes de concretar una decisión.

¿Cuáles son los hábitos de consumo de Millenials y Gen Z?

Las diferencias generacionales también muestran patrones distintos de preparación. Mientras los millennials acostumbran separar pequeños ahorros desde meses antes para aprovechar las promociones, la Generación Z utiliza estrategias digitales como llenar carritos de compra con anticipación y esperar el momento en que aparezca el mejor descuento para finalizar la operación.

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En este contexto, las plataformas digitales se consolidan como herramientas centrales para el proceso de decisión. Según el estudio, 71% de los consumidores utiliza Google Search para comparar precios, mientras que 68% recurre al buscador para identificar tendencias y productos populares durante la temporada de ofertas.

El video también mantiene un papel relevante en el proceso de compra. De acuerdo con los resultados, 67% de los usuarios consulta recomendaciones en Youtube antes de realizar una adquisición y 69% visualiza contenidos tipo unboxing para conocer detalles de los productos antes de concretar la compra.

El estudio recalca que el Hot Sale 2026 estará acompañado por consumidores con mayor acceso a información, procesos de búsqueda más amplios y decisiones de compra influenciadas tanto por promociones financieras como por eventos de entretenimiento y deportivos.

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