Cuernavaca, Mor. - Transportistas del municipio de Cuautla cerraron filas en apoyo de su dirigente Mauro Rivera, detenido el viernes pasado por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por sus presuntos vínculos con el Cártel del Pacífico, en las inmediaciones del aeropuerto de la CDMX, donde pretendía tomar un vuelo hacia Cancún, Quintana Roo.

En lonas pegadas en medallones del transporte público se leían las leyendas “Mauro es inocente” y “Mauro, estamos contigo”. También escribieron palabras de apoyo para Pablo Portillo, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, al momento de su detención.

Mauro y Pablo Portillo, conforme a transportistas de la región, eran operadores políticos del senador de Morena, Víctor Mercado Salgado, con quien posan en fotografías.

Mauro, afirman transportistas, también estaba cerca de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) Morelos y su dirigente Ricardo Morales White. Tanto el senador como el presidente estatal de CATEM no han manifestado apoyo a Mauro Rivera.

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Uno de los transportistas que participaron en la caravana dijo que en Cuautla todo mundo sabe que Mauro es una buena persona y la gente lo aprecia porque ayuda mucho.

“No sabemos por qué lo acusan de otras cosas, pero deberían buscar a los verdaderos culpables. Ojalá se resuelva todo en su favor para bien de toda su familia, porque está sufriendo la madre, los hijos. También estamos con Pablo Portillo”, dice el transportista mientras pega la lona de apoyo.

El arresto de Pablo Portillo se registró el miércoles pasado cuando la FEMDO ejecutó seis de 10 órdenes de aprehensión en contra de alcaldes, exalcaldes, servidores públicos en activo, exfuncionarios del gobierno municipal de Cuautla y Atlatlahucan, así como una consejera nacional de Morena.

El edil de Cuautla, quien también tiene orden de aprehensión, logró huir y hasta este momento es considerado prófugo de la justicia. Ese mismo día, sus abogados obtuvieron una suspensión provisional contra una orden de aprehensión, sin embargo, solo será para que al momento de su captura sea puesto de inmediato ante el Ministerio Público, según el acuerdo del juez Quinto de Distrito

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Todos los detenidos y los que, según la FEMDO, están vinculados al Cártel del Pacífico, liderado por Júpiter Araujo Bernard, con quien se reunieron en el jardín de una casa en el municipio de Totolapan.

Anuncian “Morelos por la seguridad”

Por la mañana, la gobernadora Margarita González Saravia viajó a Cuautla para encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, y posteriormente informó que, en atención a las causas y seguimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad, el próximo jueves 28 de mayo se llevará a cabo la presentación de la estrategia “Morelos por la Seguridad”, en la que participarán las y los integrantes de la Mesa de Seguridad.

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Acompañada por Rocío Bárcena Molina, Subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación; la mandataria estatal destacó que esta estrategia considera fortalecer la prevención, recuperar la confianza ciudadana y avanzar en la recomposición del tejido social, mediante la coordinación efectiva entre instituciones federales, estatales y municipales, con cercanía permanente a las comunidades.

Anunció que como parte de estas acciones se realizará la Feria por la Paz en la Plaza “General Emiliano Zapata Salazar” de Cuernavaca, espacio en el que dependencias de los distintos órdenes de gobierno acercarán servicios, actividades y programas dirigidos a promover la convivencia comunitaria, la participación social y el bienestar de las familias morelenses.

Por lo que respecta al municipio de Cuautla, la gobernadora destacó su apoyo a Nancy Guadalupe Echeverría Guerrero, síndica municipal en funciones de presidenta municipal de Cuautla, tras la fuga del edil Jesús Corona Damián.

dmrr