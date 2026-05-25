Ciudad de México, 25 may.- México tuvo en abril pasado un superávit comercial de 4 mil 520 millones de dólares tras una subida de 32.6% de las exportaciones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El superávit de abril, que no registró variación significativa con respecto al del mismo mes del año pasado, tiene lugar después de la cifra positiva de 5 mil 932 millones de dólares del pasado marzo.

La disminución mensual, respecto a marzo, “se originó de una reducción en el superávit de la balanza de productos no petroleros” y “de un mayor déficit de la balanza de productos petroleros”, apuntó el organismo autónomo en su reporte.

Lee también México y el T-MEC: ¿más exportaciones o ilusión estadística?

Según el Inegi, las exportaciones totales aumentaron 32.6% interanual en abril, hasta 72 mil 42 millones de dólares.

Las ventas petroleras aumentaron interanualmente 7.9%, situándose en 2 mil 47 millones de dólares, mientras que las no petroleras crecieron 33.5%, hasta 66 mil 995 millones.

Dentro de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 34.8% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 26.7%.

Lee también Exportaciones de crudo de Irak se hunden 90%

El año pasado México logró un superávit comercial de 771 millones de dólares, a diferencia del déficit de 8 mil 212 millones de 2024.

El motivo fue una balanza comercial fortalecida por el sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

Una cuarta parte de la economía mexicana depende de las exportaciones a Estados Unidos, motivo por el cual, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial pronosticaron una recesión para el país a causa de la subida de aranceles ordenada por Donald Trump, pero finalmente la logró esquivar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa